Un verdadero escándalo se vivió en San Martín durante la inauguración de una ampliación de redes cloacales para cuatro barrios.

Para el acto de la obra hecha, según el Ejecutivo de Mendoza con fondos nacionales y provinciales, estaban el gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema y se lo había invitado al intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, pero todo terminó abruptamente.

En el momento en que iba a hablar el gobernador, llegaron varias camionetas con militantes peronistas y del movimiento Evita, con varios carteles y que vitoreaban por Giménez y abucheaban a Cornejo.

evita 3.jpg

"Le tiraron piedras a la Policía, increparon al comisario, fue algo muy grotesco", explicaron fuentes del gobierno mendocino.

Incluso, desde el oficialismo aseguraron que entre los escrachadores habían varios dirigentes conocidos y mencionaron a la concejal de San Martín Dalila Picatto, a la candidata al Congreso Laura Soto y a funcionarios de la comuna comandada por Giménez y a otros dirigentes justicialistas.



evita.jpg

En el medio, el senador radical José Orts increpó a Giménez por lo sucedido.

En tanto, Giménez negó la existencia de una patota en contra de Cornejo.



"Yo respeto al presidente Macri, al gobernador pero que también respeten a los intendentes", señaló Giménez a radio Nihuil.



evita 2.jpg

"No estoy molesto, no comparto muchas cosas pero lo que sí está claro es que yo lo respeto", explicó el intendente sobre Cornejo y admitió que hubo un problema con Orts, aunque no dio muchos detalles: "Sucedió por un legislador que se la pasa descalificando todo el tiempo al gobierno de san Martín, le dije que se preocupe de pedir cosas por San Martin", manifestó.