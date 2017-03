Ernesto Sanz: de asesor de Macri a ministro inminente

Su nombre volvió a resonar políticamente en medio de la Vendimia, cuando se le atribuyó ser uno de los mentores del arribo del ex ministro de Hacienda, Enrique Vaquié, a la vicepresidencia del Banco Nación. Pero recobró aún más relevancia días atrás cuando oficialistas y no tanto admitieron que el sanrafaelino Ernesto Sanz podría integrar de un momento a otro el gabinete del presidente Mauricio Macri. Él calla, pero tal vez ese silencio esconda la confirmación de que volverá pronto a un cargo ejecutivo.



"Tanto su opinión como la de otros funcionarios del gabinete nacional influyeron para que se me propusiera la vicepresidencia del Banco Nación. No sé si fue determinante, lo que sí creo es que cuando él opina quienes toman decisiones lo escuchan", analizó escuetamente el ex ministro de Cornejo que será ahora la segunda autoridad de la entidad financiera nacional.



Pese a que el mismo Sanz simuló correrse del ruedo político después del balotaje de 2015, a esta altura nadie podría negar que no sólo participa en las reuniones del gabinete nacional, sino que opina activamente sobre determinadas medidas políticas y que su voz tiene peso. Tanto pesa que el presidente Macri lo definió como "el ministro sin cartera" y añadió: "Para mi sorpresa lo tengo todas las semanas cerca mío y participa en las reuniones diarias de coordinación. Está. Se mete en todos los temas".



Para sumarle fuerza al rumor de su ingreso al gabinete, ayer el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, admitió que le encantaría que el ex presidente del radicalismo se sumara al Ejecutivo nacional. El escritor y periodista Jorge Asís se incorporó a la ola de comentarios y apuntó en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino en América: "En cualquier momento puede jurar Ernesto Sanz, se va tener que poner un traje azul y a lo mejor va a jurar".



¿Ministro o canciller?

Pese a que Diario UNO intentó hablar directamente con el sanrafaelino, fue imposible este fin de semana, aunque todos sus allegados lo ubicaban en su departamento natal.



Sin descartar la posibilidad de que el rumor se convierta en realidad, algunos políticos cercanos se atrevieron a vislumbrar cuál podría ser su lugar en el equipo macrista. "Ernesto podría ser útil en dos lugares: como jefe de Gabinete –cargo que ostenta Marcos Peña– o al frente del Ministerio del Interior, que hoy lidera Rogelio Frigerio. Sin embargo, nada hace suponer que esos dos ministros estén pensando en alejarse del Gobierno.



La alternativa sería que alguno de ellos pueda ir a la Cancillería y que en el enroque ingrese Sanz a alguna de esas carteras o que vaya a la Cancillería", aventuraron algunos radicales que prefirieron mantener el anonimato mientras analizan la situación.