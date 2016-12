EPTM: el Gobierno tiene todo listo para los cambios

A pesar de que en la Legislatura aún no hay buen clima para tratar la iniciativa oficial que avanzaría con la reconversión de la EPTM (Empresa Provincial de Transporte de Mendoza) en una sociedad anónima con el 100% de acciones estatales y de que los trabajadores se oponen, la actual gestión tiene todo listo para ejecutar el proyecto de Alfredo Cornejo.



Así lo explicó Leopoldo Cairone, el director de la repartición, quien detalló que ya ha reubicado –operativa pero no efectivamente– a 70 empleados en otros organismos del Estado y que unos 50 más han manifestado que quieren jubilarse o pedir el retiro voluntario. Así, serán aproximadamente 270 los que se queden trabajando. Esto porque, según explicó Cairone, el objetivo de la nueva SA del Estado es que emplee a un promedio de 5 o 6 trabajadores por colectivo. Actualmente son 45 las unidades que están realizando los recorridos de la las líneas 11, 12 y metrotranvía.



Reestructuración

Cairone contó que dentro de la empresa se está realizando una reestructuración, que se inició con un relevamiento y en una reubicación de los empleados. Fueron 70 los trabajadores a los que se ha ofrecido cambiar de lugar de trabajo.



En cuanto a las áreas de traslado, algunos van a ser parte del cuerpo de inspectores de Defensa del Consumidor, otros van a quedar en Vialidad Provincial, y un sector más en los talleres de vehículos del Ministerio de Seguridad. Por el momento, estas son las reparticiones que recibirían a los trabajadores de la EPTM.



Por otra parte, Cairone explicó que está en conversaciones personales con los empleados que van a quedar formando parte de la sociedad anónima para garantizarles su puesto de trabajo.

Además, agregó que alrededor de 50 empleados han manifestado querer retirarse voluntariamente, o jubilarse antes de tiempo. Son aquellos que tienen al menos 20 años en la empresa y les toca una suma de dinero importante para dar por terminada su relación con el Estado.



En tanto, los delegados gremiales Jorge Chávez (ATE) y Dante Guaquinchay (UPCN) aseveraron que en no es verdad que la gente se quiera ir por sus propios medios, y que de aprobarse la ley, habrá despidos, y no "una transformación pacífica" como quiere el Ejecutivo.



Por este motivo, dijeron que habrá manifestaciones frente a Legislatura "cada vez más populares", adelantó Chávez, y sumó: "Es más: led hemos pedido a nuestras familias que nos acompañen, en defensa de nuestros puestos de trabajo".



Acusaciones y desmentidas.

Por otra parte, el director de la EPTM desmintió que se hubiera decidido suspenderles las vacaciones a los trabajadores que las habían programado para diciembre y enero.



Aunque los delegados gremiales aseguraron que les fue enviada una resolución que advertía que se cortaban las licencias anuales ordinarias previstas para los meses mencionados, Cairone dijo que no es verdad. "Lo que hemos hecho es recordarles por medio de un comunicado que cada jefe de sección puede suspender las licencias a algunas personas que estén a su cargo por razones de servicio. Esto se encuentra establecido en el estatuto. Lo que pasa es que los trabajadores no estaban acostumbrados a que se pusiera en práctica, pero si lo tenemos que hacer lo haremos", puntualizó Cairone, aunque aclaró que por el momento no están pensando en efectivizar esta posibilidad.