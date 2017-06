Entregaron 90 viviendas en San Martín y se anunció la ampliación de la red de gas para el Este

El Gobernador Alfredo Cornejo entregó este lunes a mediodía 90 viviendas en el departamento de San Martín. Están ubicadas en los barrios Santa Rosa de Lima y Asunción del Tafí, ubicados en la Ruta Provincial Nº 50 y carril Buen Orden, del distrito Buen Orden. Fueron ejecutadas por la empresa constructora Colonial SRL y financiadas a través del Programa Federal Techo Digno.





Luego del corte de cinta, el Gobernador dijo: "A todos los vecinos de estos dos barrios que están entregándose va una felicitación especial, ya que no hay hecho más importante en la vida que acceder a la casa propia. Sé el esfuerzo que esto significa para cada familia. Faltan muchísimas viviendas por hacer tanto en la zona Este como en toda la provincia de Mendoza".





"Hemos reactivado el sistema de vivienda y se están construyendo en tiempo y forma gracias a la buena administración. No puedo dejar de señalarlo, porque las viviendas se hacen con dinero para que los ciudadanos puedan pagar cuotas módicas. Para tener los recursos disponibles para dar soluciones habitacionales hay que administrarlos bien y esa es una tarea con la cual me he comprometido, por eso hemos podido llegar a terminarlas y entregarlas", agregó Cornejo.





En referencia a la demora en la entrega que sufrieron estos barrios, el mandatario provincial explicó: "Cuando accedí al Gobierno, estos barrios estaban en un 35% y 34% de avance, se certificada por mes menos del 1%, porque el IPV no podía pagarle y la empresa iba a ritmo lento. Decidimos ponernos al día con todo y proyectar el futuro, lo que permitió que hoy estemos realizando esta entrega".





Cornejo detalló la importancia del financiamiento en el sistema de construcción: "Siento una gran deuda con todo lo que falta para hacer viviendas. Seamos conscientes de que para construir casas necesitamos de financiamiento para que luego tanto el Estado como los adjudicatarios lo vayan devolviendo en cuotas accesibles. Ese sistema ha estado distorsionado en los últimos años y queremos reencauzarlo para el futuro. Esto es tarea de todos los gobiernos venideros: bajar la tasa de interés, poner cuotas accesibles y que la gente no deje de pagarlo. Ese círculo virtuoso recién ahora está funcionando".





El Gobernador además afirmó: "Queremos hacer muchas viviendas porque sabemos que tenemos un déficit muy alto e incluso, con lo que estamos haciendo este año, alcanzamos el crecimiento vegetativo de las personas que nacen versus las que se mueren en cantidad de viviendas, pero nos queda un déficit que arrastramos de años y lo queremos cubrir organizando mejor los recursos". "Lo tenemos que hacer mano a mano con el Municipio. En San Martín tenemos en la actualidad 450 casas que están construyéndose que se entregarán este año y en los primeros trimestres de 2018. A su vez, queremos trabajar con el Gobierno nacional para que baje la tasa de interés y la inflación", finalizó Cornejo.





Red de gas en el Este provincial

El Gobernador anunció durante la entrega de ambos barrios que el año que viene se ampliará la red de gas a los departamentos del Este. "Hemos acordado con el Gobierno nacional que en 2018 vamos a ampliar la red de gas en el Sur y en el Este para cubrir Rivadavia, Junín y San Martín. Lo vamos a hacer a partir del nuevo sistema tarifario y con subsidio que va a poner la Nación y la Provincia", anunció Cornejo.





"Tenemos un proyecto muy ambicioso de agua y cloacas. Mendoza, a diferencia del conurbano bonaerense, donde se ha puesto mucha plata en el último tiempo pero el 50% de sus habitantes no tienen cloacas, se proyecta con el recambio y la construcción de nuevas redes. Queremos que los vecinos de las zonas urbanas tengan cloacas en sus viviendas. La planificación por parte del Municipio y del IPV es muy importante. Debemos emplazar barrios donde sea accesible extender las redes de agua, gas y cloacas. El plan de ordenamiento territorial que está por estos días en Legislatura apunta a mejorar esto", agregó el Gobernador.





La construcción de dos nuevas escuelas

También el jefe del Ejecutivo provincial adelantó: "En San Martín ya licitamos y firmamos un contrato la semana pasada para construir dos escuelas, que hoy están alquilando en distintas casas. Esto va a beneficiar a mil niños y adolescentes y aspiramos a iniciar esa construcción en un mes y medio".





El detalle de los barrios

El barrio Santa Rosa de Lima, de 38 viviendas y el barrio Asunción del Tafí, de 52 casas, se iniciaron en febrero de 2015. Cada casa tiene dos dormitorios, cocina, estar comedor y baño, y una superficie de 57,85 m2 cubiertos. Cada vivienda demandó una inversión de más de $ 27 millones y $ 45 millones respectivamente.





El sistema de construcción que se utilizó fue el tradicional, con fundaciones de hormigón armado, muros de mampostería, losa maciza, aleros sobre aberturas, aislación térmica e hidrófuga en cubierta de techos, revoques interiores grueso a la cal, revoques exteriores de concreto y contrapiso de hormigón.





En cuanto a las terminaciones: cielorraso y enlucido de yeso en muros interiores; revestimientos cerámicos en baño, cocina y lavadero; piso y zócalo cerámico completo; revestimiento de muros exteriores tipo texturado; pintura interior y exterior de muros al látex; puertas exteriores metálica con inyección de poliuretano, pintadas con convertidos de óxido; puertas interiores de madera tipo placa, pintadas con esmalte sintético, con marco metálico; ventanas de aluminio; vidrios tipo float, salvo ventana de baño, que será del tipo fantasía, y un veredín perimetral de protección, de hormigón armado.





A la vez, se hizo la instalación cloacal y ventilaciones con conexión a cámara y pozo absorbente, agua fría y caliente, con tanque reserva de 850 litros. Además, se realizó la instalación eléctrica completa e instalación de gas, prevista para la conexión a gas envasado.





También se ejecutaron obras de urbanización, incluyendo, cuneta, banquina, cordón, esquinas con rampas para minusválidos, puentes peatonales; alcantarillas y perfilado, compactado y enripiado de calles.





En cuanto a las obras de infraestructura, se consideró la ejecución de red eléctrica, incluyendo media tensión, líneas de baja tensión y alumbrado público.