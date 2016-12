Enólogos y "los vinos de mermelada" de Depardieu

Los dos enólogos que consiguieron logros profesionales destacados este año fueron compañeros de trabajo en el INTA. Uno es Alejandro Vigil, jefe del área de la bodega Catena Zapata y creador de El Enemigo, que este año consiguió la puntuación perfecta (100 puntos), del crítico de vinos James Suckling con el Adrianna Vineyard Fortuna Terrae 2012.



En tanto Santiago Sari, quien aún trabaja en el INTA, fue el encargado de diseñar el vino Todos, que se hizo con uvas de todo el país y se envió al Vaticano para que el papa Francisco lo use en sus misas.



Ambos se reencontraron en la Nave Cultural. Tras compartir recuerdos de su época laboral conjunta, también se dieron tiempo para opinar sobre lo que dijo hace pocos días Gérard Depardieu sobre los vinos argentinos.

Es que de visita al país, el famoso actor francés evaluó que se parecen a "una especie de mermelada".



Para Vigil, hasta no hace mucho tiempo los vinos locales daban con la descripción del francés, pero desde hace unos cinco años eso cambió: "Ahora también tenemos vinos frescos, más ácidos y jóvenes. Vinos que están determinados no tanto por la mano del enólogo sino más bien por la zonas vitivinícolas. Tenemos todas las opciones".



Sari fue por un camino similar: "La tendencia cambió. No sólo tenemos vinos concentrados del estilo que marcó Michelle Roland, sino también livianos y astringentes. Ahora el mercado argentino es más amplio".