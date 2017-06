Los docentes mendocinos podrían recibir el segundo aumento salarial 2017 por decreto. Es una de las posibilidades que maneja el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , ya que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó las propuestas de incremento durante la paritaria anual y la negociación cerró con un decreto por el 17%, porcentaje que sí acordó el resto de los sindicatos de empleados públicos.





Cornejo, durante la puesta en marcha de un nuevo microhogar para bebés de hasta 11 meses de edad, destacó que cumplirá con la cláusula gatillo incorporada en todos las paritarias estatales, respecto a reabrir la discusión salarial durante el segundo semestre si la inflación se disparaba y si se mejoraba la recaudación provincial.





En este caso, las proyecciones inflacionarias que maneja el Gobierno es del 22% para fines de año, pero si la tendencia a la baja que se registró durante mayo persiste, podría quedar en el 20%.





En ese contexto es que el Gobierno de Mendoza abrirá las paritarias luego de octubre, para escapar a cualquier especulación electoral, tal cual expresó el mandatario.





Cornejo explicó que "con los gremios que firmaron las paritarias se va a revisar la misma, porque nosotros preveíamos en el presupuesto el 18% de inflación, hasta ahora llevamos el 11% y la proyección es entre el 18% y el 20% si sigue bajando el resto del año".





Pero diferenció la situación frente a los gremios que, como el SUTE, no pactaron. Sostuvo que "no podemos hacer pagar a los docentes el desacierto de la conducción del SUTE. Vamos a evaluar si abrir o sacar un decreto similar al que pactemos con el resto de los gremios estatales y estamos en todo el derecho de hacerlo porque el decreto para los docentes fue anual".





Agregó que otra de las opciones es abrir la paritaria para todos entre octubre y en noviembre ya empezar a discutir también los aumentos 2018.





"Es un caradura"

Las reacciones de parte del SUTE no se hicieron esperar y fue su titular, Adrián Mateluna, quien aseguró que "Cornejo es un caradura, el decreto es la opción para no dialogar, porque nosotros dijimos en 2016 que el 20, 25% no estaba bien y lo que pasó fue que el año terminó con el 40% de inflación".





Y añadió: "En 2017 tampoco nos equivocamos, dijimos que el 25% era un buen comienzo y no nos escucharon. Lo que está haciendo Cornejo con la reapertura de paritarias no es de bueno, sino porque sabe que la gente se está empezando a enojar por la inflación y él está siendo superado por esto, por eso es una forma de dar marcha atrás".





De todos modos, el sindicalista resaltó que el SUTE siempre defenderá el ámbito paritario "para obtener las conquistas, que el gobierno de Cornejo va eliminando poco a poco, como es el hecho de que los aumentos se daban en una sola cuota. De la forma que la otorgó él, es sólo el 13, 5% el incremento", indicó, y advirtió en esa línea de que seguirán insistiendo en la Justicia para que se abra la paritaria nacional otra vez.





