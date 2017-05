En Mendoza, el Día del Padre no se mueve del 18 de junio

Mucho se especuló con la posibilidad de que la fecha elegida para celebrar el Día del Padre se adelante del 18 de junio al 11. Esto surgió por un pedido de Fecoba (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires). Sin embargo, desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) aseguraron que la fecha se mantendrá como se propuso en un principio.



El argumento de Fecoba para adelantar una semana el festejo es que los comercios atraviesan una coyuntura muy difícil y que "este año la fecha coincide o es cercana a un feriado, lo que hará que muchas familias tomen ese fin de semana como un feriado largo de cuatro días y dirijan el consumo hacia otros rubros", dice el comunicado enviado al ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y al secretario de Comercio, Miguel Braun.



Para entrar en detalle, en Fecoba entienden que al caer martes el 20 de junio, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano y el Día de la Bandera, muchos argentinos tomarán la decisión de pedirse el 19, que es laborable, para convertir el feriado en puente y tener un fin de semana extra largo.



Esto atentaría contra la venta en rubros como indumentaria, calzado, artículos electrónicos, electrodomésticos, muebles, vinos, gastronomía y artículos deportivos ya que, de convertirse de hecho en un feriado puente, el consumo estaría dirigido mucho más al turismo.



No obstante, en Mendoza este pedido no será acompañado, tal como lo afirmó Adolfo Trípodi, presidente de la FEM. El empresario dijo que en la reunión de comisión directiva de la federación se resolvió que no se reclamará el cambio porque el argumento de Fecoba carece de validez.



"Ellos suponían que había un feriado puente ahí pero no hay tal. Aunque argumentan que es probable que algunas personas se tomen el día 19 que es laborable para hacer el fin de semana largo, nosotros en la federación no lo consensuamos así y decidimos seguir adelante con la fecha ya anunciada", expresó Trípodi.



Habrá promociones

Aunque todavía no se ven alusiones al Día del Padre en los comercios locales, lo que es seguro es que se apuntará a las promociones para tratar de repuntar las ventas. Así lo expresó Verónica Zabek, nueva gerenta del Centro Comercial a Cielo Abierto de la Ciudad de Mendoza, en la edición de ayer en Diario UNO.



"Lo que se busca es unificar estrategias entre los 4.000 comercios del centro para mejorar las ventas, atraer clientes y no perder terreno frente a los shoppings y centros comerciales que se han llevado compradores, en gran parte, en base a promociones y descuentos muy agresivos", señala el artículo mencionado.



Para ello, Zabek mantendrá durante la semana distintas reuniones con autoridades del Banco Nación y del Macro, con el objetivo de llegar a acuerdos fructíferos para que las promociones se puedan implementar cuanto antes.