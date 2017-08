En MalargÃ¼e dicen no estar contra la educaciÃ³n sexual

malargue educacion sexual.jpg

Entre 100 y 150 personas concurrieron finalmente ayer, en el centro de la ciudad de Malarg眉e, a la marcha por la pol茅mica sobre la ense帽anza de la educaci贸n sexual en las escuelas, que se desat贸 en ese departamento del Sur provincial. Fue un 谩spero debate en donde se lleg贸 al extremo de que un sacerdote, el padre Jorge Pato G贸mez, agitara en un acto p煤blico a la ciudadan铆a alent谩ndola a levantarse en armas contra lo que dispon铆a la ley nacional 26.150.Sin embargo, la manifestaci贸n, adem谩s de tener una baja convocatoria, fue pac铆fica y se realiz贸 sin inconvenientes a las 16.30 en el conocido reloj de la ciudad.Este detalle no fue menor, porque la Direcci贸n General de Escuelas (DGE) debi贸 salir el viernes a respaldar a los directores recordando que tienen obligaci贸n legal de aplicar la Ley de Educaci贸n Sexual Integral, luego de que docentes en el Sur de la provincia (San Rafael, General Alvear y Malarg眉e) fueran intimidados o v铆ctimas de alg煤n apriete.All铆, los participantes, entre los que se cuentan en su mayor铆a grupos cat贸licos y evang茅licos, dejaron sentado seg煤n su propio testimonio que no est谩n en contra de la Ley de Educaci贸n Sexual sino de la forma en que se est谩 aplicando.El giro del que dan cuenta los referentes de la movilizaci贸n es crucial porque al parecer se distanciaron p煤blicamente de la belicosa postura del padre Pato.Silvia Correa, quien se autodenomin贸 como una de las organizadoras de la movilizaci贸n de ayer, dio cuenta de ello en di谩logo con Diario UNO."La Ley de Educaci贸n Sexual Integral es buena, nosotros no estamos en contra de ella pero ac谩 en Malarg眉e no se abord贸 correctamente como manda la norma", afirm贸 la mujer.Por eso se帽al贸 que "hemos pedido formalmente una reuni贸n con el director general de Escuelas, para expresarle lo que pensamos para que la ley se aplique correctamente".La mujer fundament贸 su postura a partir de lo que presenci贸 el 30 de junio pasado cuando se dio una clase en Malarg眉e para 250 alumnos del Nivel Secundario. "Se supon铆a que era una clase de educaci贸n sexual pero al final fue una charla debate, donde s贸lo los chicos hablaron y despu茅s vimos unos videos del canal Encuentro que se refer铆an al disfrute sexual. Creemos que eso no es educaci贸n sexual ni es lo que propone la ley. La verdad es que de responsabilidad sexual no se habl贸 nada", critic贸 Correa.Aquella clase de junio vino a romper la 煤ltima resistencia en Malarg眉e, 煤nico departamento en donde los establecimientos escolares no estaban ense帽ando educaci贸n sexual como lo ordenaba la ley 26.150.La referente de la marcha cuestion贸 adem谩s la metodolog铆a de los profesionales que llevaron adelante la clase realizada el 30 de junio, calific谩ndola de "lamentable".Correa record贸 que "lo de las maquetas estuvo muy mal. A una estudiante le hicieron colocar un preservativo en una maqueta y despu茅s tuvo que soportar, cuando termin贸 la clase, que chicos de 14 y 15 a帽os la trataran como que si fuera una experta por lo que hab铆a hecho, poniendo en duda su honorabilidad".La referente local insisti贸 en la necesidad de que la "ense帽anza est茅 direccionada a la responsabilidad sexual, tema que hasta ac谩 no se ha tocado".Resalt贸 que "en Malarg眉e es alt铆sima la cantidad de embarazos adolescentes, es muy alta la tasa de suicidio adolescente y adem谩s es importante el consumo de drogas entre los j贸venes".A pesar de todas las preocupaciones que advirtieron los manifestantes, no consiguieron ayer que la mayor parte de la ciudadan铆a local acompa帽ara el reclamo.El poco m谩s de centenar de personas que asisti贸 a la marcha qued贸 muy por debajo de los 28 mil residentes aproximadamente que tiene Malarg眉e, quienes, casi todos, viven en la ciudad cabecera, la 煤nica zona poblada del departamento.No obstante, Silvia Correa se mostr贸 conforme con la convocatoria: "A pesar de la situaci贸n clim谩tica la gente asisti贸. Hubo viento fuerte y estaba muy fr铆o".Vecinos de Malarg眉e que no se identifican con quienes reclaman circunscriben la protesta a grupos religiosos cat贸licos y evang茅licos.Incluso, respecto a los cat贸licos que participan, la mayor铆a son padres de alumnos del colegio diocesano San Jos茅, que es privado y depende del Obispado de San Rafael.