En Las Heras muchos habitantes nunca pidieron ayuda del Estado

Un análisis sobre la situación de pobreza e indigencia en el departamento Las Heras arrojó como resultado que muchas de las personas que no tienen aseguradas todas sus necesidades básicas, como alimento, salud y educación, no demandaban ayuda al Estado.





La razón que podría explicar esta llamativa actitud es la extrema intermediación que existía entre los líderes sociales del barrio y los punteros políticos. Es decir, muchas mujeres con hijos no gestionaron la Asignación Universal, hay adultos que no accedieron a servicios por discapacidad y en algunas familias aún tienen uno o dos miembros analfabetos.





Esto se plasmó como dato cualitativo mientras la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) hacía la encuesta de condiciones de vida, que determinó que más de 400 mil mendocinos son pobres y más de 100 mil, indigentes, según la información ofrecida a principios de este mes.





Por supuesto que esto obligará a este organismo a volver a recorrer esos puntos de Mendoza para estudiar estos problemas, tarea que será coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el mismo municipio, a partir de lo cual se podrá decir exactamente cuántos lasherinos y lasherinas viven así.





Este diagnóstico surgió del primer encuentro entre varias áreas de los gobiernos de Mendoza, nacional y municipal, como las encargadas de Empleo, Economía Social o Derecho Alimentario, para decidir qué estrategias serán las elegidas para bajar la cantidad de personas en estado de vulnerabilidad social. En ese encuentro la tarea se focalizó en el departamento que conduce Daniel Orozco, pero continuará de igual forma en toda Mendoza.





El segundo resultado del encuentro es la comprobación lisa y llana de la descoordinación de recursos financieros y humanos, incluso de superposición de tareas de las diversas áreas encargadas de hacerle más fácil el acceso a la ayuda del Estado, en todas sus formas, a los que más lo necesitan. Es decir, no faltaron recursos, sino que fueron mal utilizados.





La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, al término de la reunión, detalló que "si uno toma en cuenta los datos de pobreza e indigencia, en Las Heras puede pensarse que muchas personas sufren esta situación, pero la demanda no lo refleja. Surge que en este departamento la gente ha tenido poca accesibilidad y una podría pensar que no debería ser así, de acuerdo con las necesidades existentes. Pero tenían más protagonismo los referentes sociales, conocidos como punteros políticos, y el servicio no llegaba a la gente".





Y ejemplificó: "En esta reunión se escucharon cosas como que una mamá no iba al centro de salud porque no podía y entonces supuestamente el referente o puntero político le acercaba la leche. Así, no ha accedido directamente a la leche porque tenía en el medio a una persona que hacía de intermediaria y esto es grave porque si se llegaba a un diagnóstico de que necesitaba eso es porque había un chico desnutrido. Y si no se lo dieron, el chico sigue desnutrido".





Según la funcionaria, mientras en otros municipios la gente conoce todo el circuito de cómo conseguir ayuda estatal, en Las Heras esto no sucede y la gente asume que necesita un intermediario, desconociendo que tiene un derecho.





"Esto habla mucho de la idiosincrasia de la gente de Las Heras", agregó, haciendo referencia indirecta a un tipo de clientelismo arraigado durante las gestiones peronistas que durante muchos años gobernaron el municipio.





Por esta misma razón, la decisión de Fernández, que avala la ministra Claudia Najul, es empezar a focalizar la ayuda. No habrá, por ejemplo, una nueva tarjeta para comprar mercadería o más recursos para bolsones de comida, aunque se eleven las cantidades y montos para estos típicos instrumentos de asistencia.





Lo que harán es llegar a cada comunidad en particular, empezando por El Plumerillo, para relevar las necesidades puntuales, para llevar información sobre los servicios que presta el Estado, cómo acceder y por supuesto, agilizando todos los requisitos para ofrecer los recursos de la Gerencia de Empleo para ese lugar, del mismo modo que las políticas alimentarias, los médicos y escuelas que están en la zona. Todo esto será coordinado desde Desarrollo.





"Está probado que las políticas masivas no han servido, vamos a probar por la focalización de recursos", indicó Fernández.