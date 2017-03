En la recolección de residuos también trabajan mujeres

"Una vez hubo un paro y quedamos sin recolectores. Entonces ellas me ayudaron. Y las vi bien. Guapas. Por eso le dije al Viti Fayad, que era el intendente, si las podía contratar. Me dijo que lo tenía que consultar, vaya saber con quién. Y a los pocos días me dijo que sí", cuenta Olga Isabel Sarabia, supervisora de los recolectores de basura de Ciudad.



En del grupo de recolectores de Ciudad trabajan 13 mujeres, dentro de un total de 85 operarios.



Las primera camada, formada por cuatro, trabajaban en las cuadrillas de limpieza.



Las demás fueron sumándose con el correr de los años.



"Cuando empezó esto nos dijeron que éramos el único lugar del país donde había recolectoras mujeres. No sé si ahora habrá otro. Pero que fuimos el primero, eso sí lo puedo asegurar. Y desde el primer día la relación entre todas fue excelente. A todas les gusta mucho el trabajo que hacen. Están orgullosas", dice Olga, que desde hace casi 20 años se ocupa de levantar la basura que se produce dentro del departamento citadino.



En primera persona

Florencia Sostaito, la más joven de las recolectoras, ratifica las palabras de Olga: "La relación es muy buena entre nosotras. Hay mucho compañerismo. Desde que entré, hace dos años, siempre me trataron muy bien. Para mí el trabajo es genial: es al aire libre, trabajás tranquila. Es cierto que no cualquiera trabaja con basura. Agota. Pero me encanta".



Limpieza diurna y nocturna

Durante el día es sólo una mujer la que trabaja junto con recolectores hombres, quien es la capataz.



Durante la noche son 12, quienes se reparten con hombres en los siete camiones que tienen para hacer la recolección.



La zona que abarcan es de Moreno a Houssay, es decir, del el límite con Godoy Cruz al límite con Las Heras, y de Boulogne Sur Mer a Belgrano.



El trabajo que hacen es sin horario. Los recorridos se largan a las 22, y finalizan cuando no quedan bolsas en los cestos de los contribuyentes.



"A veces es tanta la basura que hay que terminamos a las 2.30 de la madrugada. Otras, terminamos antes, entre las 0.30 y la 1.30. Las chicas trabajan mucho, a la par de cualquiera. Hay veces que se tiran todo ellas solas. Se tiran quiere decir que se hacen el servicio entero", explica Olga.



Según la supervisora, las mujeres son más "detallistas para trabajar, prestan más atención para que todo salga como corresponde y quede bien limpio".



A los camiones que son manejados por choferes se suben además entre dos o tres recolectores, que por lo general son hombres y mujeres.



Los gajes de un oficio que pocos quieren hacer y que provoca mucho desgaste

El trabajo del recolector es un trabajo duro, áspero, porque supone un desgaste físico enorme.



Por eso, alrededor de los 45 años los recolectores suelen dejar sus puestos.



"No quiero que se malinterprete, pero la gente grande no sirve en la recolección por las lesiones en las rodillas y en la cintura. No corren igual, aunque tengo un recolector de 52 años que corre perfecto y otros de 40 a los que les duele todo", contó Olga Sarabia, supervisora de los recolectores de Ciudad.



Pero esa renovación no implica que los que salen se quedan sin trabajo.



"Los derivan a otros lugares de la municipalidad. Pueden ir a una guardia o empezar a barrer si se sienten bien con eso. No es que los echan, para nada", agregó Olga.



Las últimas trabajadoras tenían 19 años cuando entraron y ahora tienen 21.