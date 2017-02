En General Alvear, otra vez en alerta por las picadas en las avenidas

La obra de remodelación de las avenidas Libertador norte y sur en General Alvear cambió rotundamente la fisonomía del centro de la ciudad del Sur de Mendoza





A los amplios carriles para circular con piso de hormigón armado de 20 centímetros de espesor le sumaron un bulevar que lo recorre de punta a punta y con el paso del tiempo se convirtió en un lugar de encuentro de familias enteras, de charlas entre amigos, un espacio para hacer deporte o salir a caminar.





Pero a la par de las bondades que ofrece a diario esa amplia zona de Alvear a la gente que va de paso o simplemente se sienta a disfrutar de la tranquilidad y el aire libre, en particular en las noches de verano, también están las contras. Es que pretenden usufructuar la remodelación de los accesos usándola como pista para hacer picadas.





Primero es la charla, después un recorrido tipo paseo a paso de hombre y ya entrada la madrugada, en la esquina de la avenida Libertador Sur e Intendente Morales, a 100 metros del kilómetro 0 alvearense, el semáforo en verde es la señal para acelerar. Puede ser con autos o motos.





La denuncia la realizaron los vecinos que viven o tiene comercios sobre la avenida y están preocupados por las consecuencias que la imprudencia de los conductores temerarios pueden acarrear.





"Realmente es un descontrol en las noches porque se la agarraron con hacer picadas en la avenida", advirtió Mario Perón.





"Es muy lindo ver cómo se juntan los jóvenes en las noches, gente que sale a caminar un rato. Se llena, pero también hay mucho peligro. Algunos chicos que están charlando hasta se sientan sobre el cordón de la calle y estos descontrolados les pasan a centímetros", agregó.





A la voz de alerta que lanzó el vecino que vive en la cuadra tres de Libertador sur se sumó Omar Alonso, dueño de la farmacia San Ramón, que también esta apostada sobre esa arteria.





"Una noche me llamó la atención el ruido de los escapes y ahí me di cuenta de lo que pasaba. Yo no vivo aquí pero cuando estamos de turno sí me pongo al tanto porque lo veo. Largan en el semáforo de Intendente Morales y le dan hasta el otro semáforo en la avenida y José Ingenieros (300 metros) y calculo que pasan más o menos a 120, para agarrarlo en verde y seguir", contó Alonso.





La preocupación vecinal no quedó en meras declaraciones y armaron una movida para juntar firmas y elevar notas a la Policía y también la Municipalidad.





"Si un móvil se instala acá se cansa de hacer multas, pero también deberían estar los inspectores municipales para apoyar controlando la venta de alcohol", insistió Perón.





Por el momento, desde la jefatura de la Policía alvearense aseguran desconocer el reclamo vecinal. Pero ante la consulta tomaron nota de lo que ocurre.





"No hemos estado en contacto con los vecinos de la avenida Libertador sur, pero no hay inconvenientes en escuchar sus necesidades y buscar una solución. Además ya estamos tomando nota de la situación", dijo el comisario Antonio Cáceres.





Los camiones también

Aparte del problema que representan las picadas en el centro de Alvear, otra mala costumbre que se arraigó en los últimos dos años fue el tomar los accesos como ruta para el tránsito pesado.





Los problemas de inseguridad que se registraban en el desvío de carga pesada, que une la ruta 143 al norte de la ciudad con la ruta 188, obligaron a las autoridades a tomar medidas de urgencia y entre ellas, permitieron el paso de camiones por el centro de la ciudad.





Los robos y el conflicto constante en el desvió cesó, pero no la costumbre de los camioneros de circular por las avenidas Libertador.





"Están los que hacen picadas y encima los camiones que pasan por la avenida en las noches y a determinada hora no respetan ni los semáforos", cuestionó otro vecino.