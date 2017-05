En 2018 las policías de Mendoza usarán chalecos antibalas femeninos

A partir del año que viene el Ministerio de Seguridad comenzará a incorporar progresivamente chalecos antibalas femeninos para las más de 2.000 mujeres policías con arma que hay en la fuerza mendocina.

Se irán incluyendo a medida que vayan saliendo de circulación los que cumplan con su ciclo de prestación y cuando haya una compra de reposición, ahí se tendrán en cuenta en el pedido.





Así lo confirmaron extraoficialmente fuentes de la cartera, que prefirieron no hacer una declaración oficial porque las adquisiciones no serán inmediatas y siempre dependen de un trámite administrativo.





La decisión viene a responder a un proyecto de resolución aprobado ayer por la Cámara de Diputados de Mendoza (no es una ley, sino una declaración oficial y testimonial de los legisladores) en el que le comunican al Poder Ejecutivo que sería aconsejable en cuanto se pueda prever la compra de chalecos antibalas femeninos para las mujeres policías.





La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial radical Norma Pagés, quien explicó a Diario UNO: "Los vi en Buenos Aires durante una visita a la Policía Federal y después a la policía bonaerense. Allí vi que las mujeres tenían chalecos femeninos que se los habían provisto sus respectivos gobiernos".





Pagés explicó: "Estos chalecos son más chicos, más livianos que los que usan los hombres, de distintos tamaños y además, son regulables. Es decir, están diseñados para la anatomía de la mujer y eso es fundamental porque permiten que la uniformada se maneje con mayor naturalidad y ante una situación de riesgo se desplace con rapidez, lo que es muy importante para una tarea de riesgo como la policial".





La diputada Pagés destacó también: "Su uso va a resguardar mejor la salud de las mujeres policías, porque de lo que ellas se quejan es de que los chalecos actuales son muy pesados y, sin duda, si no están pensados para mujeres, estos podrían ocasionar a largo plazo algún malestar físico".





La legisladora indicó que estos chalecos son fabricados por las mismas compañías que ofrecen los que habitualmente se adquieren para la fuerza policial.





Aclaró, además, que el diseño de los chalecos femeninos no les quita protección "porque son estructuralmente del mismo material que los que se utilizan en la actualidad".





El año pasado el Ministerio de Seguridad compró 3.600 chalecos antibalas en dos etapas, una en abril y la otra en diciembre de 2016, los que costaron unos $31 millones.





Sin embargo, no adquirió los chalecos femeninos que no son una novedad, ya que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, los adquirió para las mujeres policías de su fuerza y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo lo mismo para las uniformadas de la Policía Federal Argentina.





No hay explicaciones oficiales de por qué no se tuvieron en cuenta y al parecer no fue un producto del que se tuviera mayor conocimiento. Se desconoce si las compañías que compitieron en la licitación los ofrecieron o no. De todos modos, los chalecos tienen fecha de vencimiento, por lo que irán siendo remplazados por los femeninos.





2.150 mujeres operativas, es decir, armadas, tiene la fuerza policial mendocina.





3.600 chalecos antibalas fueron adquiridos por el Gobierno el año pasado, pero ninguno para mujeres.