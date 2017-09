Emergencia en seguridad: el oficialismo tiene los votos

En plena campaña electoral, el Gobierno de Mendoza salió a pedir abiertamente a los legisladores, a través de los medios, que se prorrogue la ley de emergencia en seguridad porque es una herramienta para combatir el crimen organizado y el no organizado, según lo describió el gobernador Alfredo Cornejo durante la inauguración del Foro de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).





kerchner,-cornejo-y-peña.jpg En campaña. Alfredo Cornejo, Martín Kerchner y Marcos Peña dijeron presente en el foro. Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



Si bien lo dejó establecido el mismo Cornejo, ahora la arena donde se llevará adelante esa batalla es la legislativa. Más precisamente, en la Cámara de Diputados.





Así, después de una larga discusión en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Labor Parlamentaria, donde no todos los miembros de los frentes con representación lograron ponerse de acuerdo, la conclusión fue que la emergencia es necesaria y Cambia Mendoza la sacará igual, con o sin el apoyo del resto de los partidos, porque cuenta con el número para hacerlo.





Es decir, sale o sale.

Mientras, el PJ es una romería: unos –la línea conductora– se enfrenta al equipo de Jorge Tanús y al de la Cámpora, que no quieren dar la aprobación.





tanus paso 2017.jpg Jorge Tanús. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO



Por otra parte, el FIT se niega a participar en la discusión porque ya tiene una ideología definida al respecto y su postura no es negociable.





La carta de la mayoría

Mientras perdure esta composición de las cámaras, Cornejo puede recorrer los Pasos Perdidos y decir "hay equipo". Es que, sobre todo en Diputados, existe la estructura de aquellos que defendieron las causas del actual gobernador y se jugaron por ese proyecto.





Pares.jpg Néstor Parés.



Entre ellos está el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. "Yo creo que mañana (por hoy) vamos a debatir la emergencia en el recinto. Ya tenemos un despacho favorable de LAC y la vamos a discutir", dijo al consultado respecto de los votos para que obtenga la media sanción necesaria y pase al Senado, Parés aseguró que sí los tienen. Señal de que la van a tratar igual, con o sin la aceptación de la oposición.





Qué dicen el PJ y el FIT

El mundo interno del PJ es tan laberíntico como un cuento de Borges. Si bien están juntos para la foto, internamente, no se ponen de acuerdo en casi nada. Así, mientras Jorge Tanús encabezó la lista Construyendo Mendoza, junto a la gente de Carlos Ciurca y Patricia Fadel, no quiere dar el brazo a torcer, y entregar una herramienta de pseudo endeudamiento más al gobernador, que al poseer la emergencia puede realizar compras sin llamado a licitación y reasignar partidas presupuestarias y dice: "Ya tuvieron la posibilidad de contar con la emergencia y yo he presentado informes de que hasta se han pagado sobreprecios, por ejemplo, con respecto a chalecos antibalas. Además, no está claro lo que gastan y en qué lo gastan. Adelanto mi voto negativo, aunque no sea la postura de todo el bloque".





Lo cierto es que puertas adentro las reuniones entre ellos son tan acaloradas que pocas veces terminan poniéndose de acuerdo. Otro que no quiere darle más manos al gobernador es el sector de la Cámpora, representado por Lucas Ilardo.





pejota-1.jpg Omar Félix. Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



En el medio se encuentra el candidato a legislador nacional, Omar Félix , que representa también a los intendentes. Para él sí que es una situación incómoda pues tiene que acordar con Cornejo, con el que se venía llevando muy bien, pero cuya relación terminó el día que comenzó la campaña electoral.





El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se mantiene en un lugar coherente con su pensamiento: nunca votaron ni votarán a favor de esta medida. "No lo hicimos antes, y menos ahora, que es contradictorio. Si ellos dicen que los números de la inseguridad han mejorado, ¿para qué quieren una emergencia? Además, no está claro para qué usan el dinero. Sólo trajeron una planilla de gastos que no fue vista por todos los partidos. Nosotros no queremos que se compre sin licitación. No aporta a la transparencia", se expresó el diputado Lautaro Jiménez.





lautaron jimenez.jpg Lautaro Jimenez.



Pelea política

Más allá de que se pueda extender o no hasta fines del 2018, lo que se juega detrás de este pedido es una cuestión ideológica: garantismo sí o no, mano firme contra mano blanda. El lunes, durante el foro de la UIM, Cornejo lo dijo sin tapujos: "Queremos terminar con esas políticas retrógradas y conservadoras del garantismo", en clara alusión a su enemigo público en la Suprema Corte de Justicia, Omar Palermo, quien es representante de esa línea de pensamiento en el máximo tribunal.