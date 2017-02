Elena Schnell inicia un nuevo viaje teatral

ha sumado cuatro temporadas exitosas y el próximo fin de semana dará sus dos últimas funciones, a modo de despedida, antes de iniciar una serie de presentaciones en España , porque además una de sus protagonistas, Elena Schnell, se irá a vivir a ese país.En la obra están Sonia (Schnell) y Natalia (Miranda Sauervein), quienes viven un encuentro inesperado, abrupto. No se conocen, aunque parecieran hablar de un pasado juntas, lleno de momentos y también vacío.La cuarta obra escrita y dirigida por Manuel García Migani (dramaturgo, director y actor sanjuanino radicado en Mendoza ), obtuvo numerosos elogios de la crítica especializada de Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe y entre sus diversos premios se destacan Mejor obra, Mejor actriz protagónica -Schnell- y Mejor texto mendocino en el Festival de Estrenos de Teatro de 2013 y Premios Escenario.La gira por España se iniciará el 28 de este mes en el Teatro de la Vida (Madrid) para continuar el viernes 3 de marzo en el Teatro Sala Loreto (Colunga, Asturias) y concluir del domingo 5 al martes 7 de marzo en Comediarte (Barcelona).Antes de partir hacia el viejo continente, Elena Schnell charló conacerca del futuro que le espera al otro lado del mar.–Tomé esa decisión por mis ganas de volver a vivir en Europa, al menos por un tiempo. Viví allá entre mis 26 y 30 años y fue una experiencia preciosa. En esa época viví al sur de Alemania, luego en Italia y un tiempo en España, pero sobre todo en Italia.–Mi plan no es ir como turista, quiero ver si puedo trabajar y estudiar. Una de las ideas es poder especializarme, porque hace muchos años que trabajo con el teatro en Salud Mental, en el hospital Carlos Pereyra, así que uno de los objetivos es hacer una especialización de teatro y terapia, porque mi trabajo gira en su mayoría alrededor de esto.–En realidad esta movida tan hermosa estuvo pensada y deseada con mi querida amiga Miranda Sauervein, con la que hacemos esta dupla tan genial en esta obra. A ella y a Manuel (García Migani) les encanta viajar y pensábamos poder mostrarla en otros lados. Empezamos a hacer contactos en España y finalmente nos invitaron a ir. Hacer esta obra tan preciosa nos entusiasma mucho, es un viaje de placer teatral.–Claro que me va a costar, los voy a extrañar, porque Mi humo al sol es una obra muy querida, que tiene algo que después de ser andada cuatro años, entrando en el quinto, realmente uno entra en otro plano, al transitar ese vínculo que se crea ahí entre madre e hija. Siempre ha tenido una recepción preciosa, muy cálida.–Fue preciosa. No se hacen tantas series de ficción en Mendoza, entonces cuando se dan este tipo de experiencias los actores estamos muy interesados en participar. Mi paso ha sido muy agradable, admiro mucho los trabajos en grupo, tanto en el cine como en la televisión. Siento que aprendo mucho con mis amigos que hacen cine y televisión, como Alejandro Alonso y el director de esta serie, Santiago Esteves.