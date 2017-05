Elecciones 2017: oficialismo y el FIT ponen mucho en juego, no así el justicialismo

Las elecciones legislativas del 2017 son como aquellas de hace 4 años, las de 2013, cuando Julio Cobos llevó a la UCR a quedarse con el 47% en Mendoza y Nicolás del Caño obtuvo un histórico 14% para la izquierda. Esa vez el justicialismo hizo una de las peores elecciones de su historia, con apenas el 27%, y perdió una banca en el Congreso. Entonces y comparando con aquellos resultados, en estos comicios el oficialismo radical y la izquierda ponen mucho en juego, mientras que el peronismo tiene todo por ganar ya que difícilmente pueda empeorar la performance de hace 4 años.

Mendoza renueva la mitad de sus cámaras de Diputados y Senadores, además de 5 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. En tanto, los departamentos renuevan la mitad de sus concejos deliberantes.



Los cinco diputados nacionales que completan sus mandatos son: por el frente Cambia Mendoza Luis Petri, Patricia Giménez y Graciela Cousinet (de Libres del Sur); por el FPV Alejandro Abraham y por el FIT Soledad Sosa, banca que fue ocupada por Nicolás del Caño en los primeros dos años.



Barbeito y los conservadores

Noelia Barbeito insiste en que la izquierda es "la única opción" al proyecto oficial Macri-Cornejo y presagian que como en aquel histórico 2015 "volveremos a entrar en el Congreso de la Nación".

Para Barbeito "el justicialismo y Cambiemos han cogobernado y el peronismo, que se dice opción, les ha aprobado a Macri y a Cornejo todas las leyes".



La dirigente y actual legisladora provincial sostuvo que los dos partidos mayoritarios "están haciendo intento de polarización, pero el Frente de Izquierda sigue siendo la única forma de defenderse del ataque contra los sindicatos estatales y todos los trabajadores".



También marcó uno de los ejes que tendrá la campaña de la izquierda, que es promover las jornadas laborales de 6 horas y una semana laboral de 5 días, "para elevar la calidad de vida de los sectores populares".



Para Barbeito está claro que "los candidatos que llevarán Cambiemos y el justicialismo surgen de los sectores más conservadores de la UCR y PJ".



Tanús y los modelos

"Yo estoy trabajando para volver a generar un proyecto provincial y no uno que surja desde los municipios, como ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años", dijo Jorge Tanús, que hasta ahora es uno de los precandidatos más firmes para encabezar una lista del justicialismo. Esta semana también se postuló Emilio Caram.



El peronista sanmartiniano dijo que "según algunas encuestas que hemos realizado, la sociedad está polarizada. Hay todavía un voto de confianza a Macri y Cornejo, que puede ser la mitad y que es la que justifica el cambio. La otra mitad está disconforme y a mi criterio es la que elige al peronismo".



Sin embargo Tanús agregó que "cuando se habla sobre cómo se siente el ciudadano, hay 40% de la población que está desanimada y otro 40% que siente que el país está peor que hace un año y medio. El 20% restante es el sector de la sociedad al que siempre le va bien y que no le preocupan los vaivenes políticos".



El diputado provincial sostuvo que "el trabajo es reorganizar el peronismo y armar un proyecto provincial, integral y no penado desde los municipios como ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años".

Además, al momento de definirse sorprendió y eludió hablar de la interna al decir que "el referente es Francisco" (el Papa), más allá de cualquier dirigente de la política partidaria nacional.



Petri y las buenas gestiones

El diputado nacional Luis Petri, quizás la expresión más acabada de la alianza UCR-PRO, analizó que aquellas elecciones de hace 4 años "fueron el comienzo del cambio, después de un 2011 en el que Cristina había ganado con el 54%" y que aquellos comicios "fueron una bisagra: marcaron un antes y un después y se comenzaron a recuperar el gobierno, la provincia y la Nación".

Petri sostuvo que ese 14 % que votó a la izquierda "eran kirchneristas desencantados, que en las elecciones pasadas votaron a Cambiemos y seguramente lo volverán a hacer esta vez".

El diputado nacional reconoció que "2016 fue un año complejo, porque veníamos de estadísticas manipuladas, de una economía que estaba cerrada al mundo", pero que ya este año "ha habido un fuerte crecimiento de la economía y estamos ante dos muy buenas gestiones de Cornejo y de Macri y la sociedad valora eso".