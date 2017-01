El Valle de Uco, la zona con mayor ocupación en la primera quincena de Mendoza

Los visitantes son en su mayoría nacionales, pero también, y sobre todo hacia el fin de semana, hay un gran movimiento de turismo interno. El vino y la gastronomía, la Laguna del Diamante y los festivales son los grandes atractivos de la temporada.



La ocupación en el Valle de Uco alcanzó, en promedio, el 83% durante la primera quincena de enero. Los datos, suministrados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), indican que la región -compuesta por Tunuyán, Tupungato y San Carlos- fue el lugar más elegido por los turistas, superando al Sur provincial, a las localidades de alta montaña y al Gran Mendoza.



Los visitantes son principalmente de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pero también de provincias limítrofes. Entre los extranjeros, se destaca la presencia de brasileros, chilenos y turistas del resto del mundo.



Pero también hay un aumento de turismo interno, ya que la ocupación crece durante los fines de semana, cuando las visitas incluyen una o dos noches. El vino y la gastronomía son el gran atractivo para los visitantes, y son a la vez la principal oferta que proponen las bodegas del Valle de Uco. Acompañados por la belleza paisajística, hacen que la zona sea elegida para esos viajes cortos o de escapada, tanto de familias como de parejas o grupos de amigos. Además, los tres departamentos que componen el Valle de Uco están generando continuamente diversas propuestas e integrando y organizando a los prestadores turísticos de cada zona.



En San Carlos, una de las principales atracciones naturales es la Laguna del Diamante. Por el momento, la llegada de visitantes a este lugar va superando los índices habituales. Pero además, y según señaló el director de Turismo de este departamento, Ricardo Funes, la Fiesta del Orégano, realizada el fin de semana pasado, fue una de las grandes atracciones del turismo: "Esta fiesta recuperó el espíritu y generó que el predio y las actividades colaterales se vieran repletas de público local y externo; los hospedajes estuvieron al 100% de ocupación". Paralelamente, el funcionario sancarlino destacó que "los alojamientos familiares en fincas tienen un público que se repite. Este tipo de servicio rural es lo que más buscan las familias".



Este departamento, para mantener y aumentar el flujo turístico, propondrá para febrero y marzo dos tipos de promociones. La principal es un paquete combinado donde se ofrecerá al turista dos excursiones a un precio muy económico: una recorrida durante el día por el desierto de las Huayquerías, una noche de alojamiento, y al día siguiente, el ascenso a la Laguna del Diamante. Todo esto será parte de un paquete que no superará los 1.300 pesos. También se está planificando la aplicación de un precio diferencial en el ingreso a la Laguna del Diamante, con reducciones notables en los costos, destinado a los habitantes de San Carlos y a los turistas que se alojen en la región.



En Tunuyán, la apuesta más fuerte es el Festival Nacional de la Tonada, en febrero. No obstante, en la primera quincena de enero la ocupación superó el 75%, y la estrella ha sido el Manzano Histórico, donde se ubica el 80% de todos los emprendimientos turísticos del departamento. "En temporada alta, la llegada de turistas es fácil, porque ya somos un destino elegido: el desafío es mantenerse cuando cae el consumo", señaló Marcelo Flores, director de Turismo de Tunuyán. Además, destacó la red de comunicación de prestadores que se ha organizado, para que todos estén informados sobre las promociones que cada uno ofrece.



Finalmente, en Tupungato lo que tiene una demanda espontánea es el enoturismo y los circuitos gastronómicos. En paralelo a los Caminos del Vino (Ruta 89), se han abierto circuitos complementarios con una oferta variada. De destacan los distritos de La Arboleda y San José. Sumado a esto, la Asociación de Prestadores conformada por pequeños y medianos empresarios del turismo local, en conjunto con el Municipio, proponen paquetes, promociones y servicios a precios muy accesibles.



En relación con este trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado municipal, la directora de Turismo de Tupungato, Analía Parra, enfatizó sobre la necesidad de fomentar no sólo la llegada de los turistas mendocinos sino también su pernocte: "El Valle de Uco no se puede conocer en un día: hay que tomarse tres o cuatros días para disfrutarlo, por eso lo que intentamos dar a conocer, a los turistas de la provincia principalmente, es que la región no es una zona cara, que hay prestadores medianos y chicos que ofrecen buenos servicios a precios muy accesibles".