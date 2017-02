El transporte escolar costará en la provincia entre $1.800 y $2.000

Mientras las paritarias de los empleados estatales no suben del 17%, los gastos en el transporte para llevar a los alumnos al colegio aumentan por encima de esa cifra, cualquiera sea el medio que se elija: el pasaje de micro ya subió 40%, la nafta aumentó 8% en enero y todavía faltan tres subas más en el año, y el transporte escolar hará lo propio a través de un incremento que estará en el orden del 25%.



Con este contexto, desde la Cámara de Propietarios de Transportes Escolares de Mendoza (Caprotem), sugieren un alza de entre 20% y 30%.



Los padres que mandan a su hijo en transporte escolar de lunes a viernes, ida y vuelta, deberán pensar que les costará entre $1.800 y $2.000.



Así lo informó a UNO Jorge Bono, último presidente de Caprotem, cámara cuya conducción actualmente está acéfala.



"Hay que pensar –agregó Bono–que tuvimos muchos aumentos en combustible, seguros, repuestos, tasa de fiscalización, monotributo. Cada transportista puede subir lo que quiera, no podemos obligarlos desde la cámara. Pero sugerimos un precio por los cálculos que hacen los contadores".



Realidad del sector

Bono trabaja únicamente con los colegios del centro. Lleva y trae de Las Heras a Ciudad unos 20 chicos.



Como la mayoría de los transportistas, él cobra una tarifa única. No importa la dirección del alumno porque se manejan dentro de ciertos circuitos entonces el valor se unifica.



Así trabajan los choferes que Bono conoce, que son los legales. Pero también están aquellos que, valga el juego de palabras, se manejan de modo irregular.



"No le puedo decir cuántos son, pero son muchos. Trabajan en autos particulares. Y por más que están denunciados, siguen ahí. Es una competencia desleal muy grande. Es un riesgo muy alto el que corren los padres que los eligen porque nunca tienen seguro ni saben quiénes son los que llevan y traen a sus hijos", dijo el transportista.



El sector atraviesa su peor momento, al menos desde que Bono tiene memoria, porque no hay controles respecto a los transportes truchos y por la realidad económica.



El bodrio de la salida

"El único ministro que se preocupó por las paradas frente a las escuelas fue Martínez Palau. Nos otorgó estacionamiento exclusivo y puso carteles. El año pasado nos prometieron agregar carteles y no pasó nada. No tenemos espacio y nos vemos obligados a estacionar en doble fila, que es un riesgo porque si bien no nos multan, el seguro no nos cubre", cerró.