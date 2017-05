El titular de Irrigación quiere reunirse con los intendentes del Valle de Uco por La Remonta

El conflicto de La Remonta, en San Carlos, donde el Estado nacional quiere vender los terrenos del Ejército, ha desatado rechazos en algunos sectores del Valle de Uco.



La discusión vuelve a ser el uso de agua tierras arriba que le quitaría el aprovechamiento del líquido vital a los que se nutren de las napas subterráneas desde las faldas de la cordillera hasta La Paz.



El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, anticipó: "Vamos a buscar el consenso en esto, voy a reunirme con los intendentes para debatirlo".



Aclaró: "Esas tierras ya tienen derecho para el uso de aguas superficiales. De perforaciones todavía no se ha hablado".



La finalidad

Admitió: "Se van a vender para proyectos productivos que, por lo que se tiene previsto, usarán alta tecnología con sistemas presurizados para el uso del agua, lo que no debería afectar al resto de los usuarios".



El titular de Irrigación consideró: "El Gobierno nacional se equivocó al anunciar la venta de esas tierras para proyectos productivos sin hablar antes con la Provincia".



Pero advirtió de que "en una región como el Valle de Uco, donde se oponen al desarrollo de la minería, no pueden oponerse también a la apertura de nuevos proyectos productivos que expandan la economía".