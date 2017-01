"El sacrificio y la perseverancia, a la larga, tienen su recompensa"

Pedro Mirante es CEO y Presidente de la Mercantil andina. Sobre un total de 101 empresas de seguros en la Argentina, la firma obtuvo recientemente el cuarto puesto en los Premios Prestigio Seguro. En la categoría Pago de Siniestros ocupó el podio con una puntuación de 9,5 sobre 10.





La empresa también fue distinguida como la compañía número 1 en calidad de Management. Por todo esto Diario UNO entrevistó a Pedro Mirante quien, además, fue elegido como uno de los Mendocinos Destacados de 2016 por UNO.





Mirante contó, entre otras cosas, cómo fue el camino que transitó y los desafíos que sorteó hasta llegar al lugar que hoy ocupa.

–¿Cómo se siente haber sido elegido como uno de los Mendocinos Destacados del año, como había ocurrido en 2014?

–Recibí el reconocimiento con orgullo y satisfacción. Es un honor haber sido elegido y al mismo tiempo es un compromiso para redoblar los esfuerzos y ser cada día mejor como persona y como manager.





–Cuéntenos acerca de sus orígenes...

–Soy italiano, llegué al país el 31 de diciembre de 1952, con 11 meses de edad, en brazos de mi madre. Fue luego de una travesía de 18 días en el barco Conte Biancamano, que cubría regularmente el trayecto Génova- Buenos Aires, transportando miles de inmigrantes que llegábamos a estas latitudes en búsqueda de un futuro, que la " Italia doppo guerra" no podía ofrecer, destruida por el conflicto bélico. Ese mismo día junto a mi padre que aguardaba nuestro arribo a puerto, partimos en tren hacia Santa Fe, donde nos esperaban mis abuelos que habían llegado 10 años antes en busca de trabajo.





–¿Cómo fueron sus inicios laborales?

–Mi primer trabajo fue ayudar a mi padre en la venta de golosinas cuando tenía 10 años. Realicé esa tarea durante 5 años. Luego, a los 15 años, conseguí mi primer trabajo en relación de dependencia. Fue en la firma Federico Meiners SA en la Ciudad de Santa Fe, un negocio de ramos generale que hoy es el primer exportador de cueros del país. Luego, faltando un mes para cumplir 18 años, ingrese al Banco de Crédito Comercial, una entidad financiera santafesina, en la que me desempeñé durante 7 años. En este tiempo, paralelamente, fui cursando la carrera de Contador Público Nacional. El 21 de diciembre de 1976 me recibí en la UCA de Santa Fe. Luego, en diciembre de 1977, fui seleccionado para un programa denominado PEG (Programa de Entrenamiento Gerencial) por Austral Líneas Aéreas. El mismo se realizó en Buenos Aires y consistía en un pasaje por todas las áreas de la compañía y con un esquema que incluida: teoría, práctica y un examen sobre las 16 aéreas de la empresa. Finalice 2° en puntaje, y fui designado, en febrero de 1979, como sub gerente de Austral en la Ciudad de Tucumán, donde a los dos años ascendí al cargo de gerente.





–¿Cuánto tiempo permaneció en Austral?

–En total fueron 12 años en la compañía aérea. Allí cumplí funciones gerenciales en Tucumán y Mendoza . En esta última fue entre abril de 1988 y agosto de 1990. En setiembre de 1990 fui convocado a hacerme cargo de la Gerencia General de Mercantil andina, cargo que ocupo en la actualidad.





–¿Fue duro trabajar y estudiar al mismo tiempo?

–Son los desafíos que a veces nos tocan en la vida y los que, por otra parte, contribuyen a valorar los logros, adquirir templanza y asimilar experiencias rápidamente.





–Usted tiene una carrera excelente en el aspecto laboral, pero lo más llamativo es que se abrió camino en la vida, comenzado a trabajar a temprana edad. ¿Cuáles son sus reflexiones hoy que es un manager varias veces distinguido?

–Puedo decirle que este es un hermoso país donde el que quiere puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Puedo decirle también que el sacrificio, la perseverancia, el respeto, la transparencia, el compromiso, la honestidad y la vocación de servicio, inexorablemente, a la larga, tienen su recompensa. Puedo decirle también que con 46 años trabajando en empresas de servicio, uno se siente reconfortado cuando observa que se puede ayudar a la gente. Además, la gente valora mucho cuando es muy bien atendida, se solucionan sus requerimientos y se la trata con corrección.





–Un manager de su experiencia, ¿qué puede decirnos acerca de cómo se debe gerenciar una empresa?

–Puedo decirle que la tarea de un gerente tiene básicamente tres ejes o esferas de acción: el medio donde actúa la empresa, el personal y los accionistas. El primero nos da los recursos, tanto humanos como los económicos. Los humanos, en este caso, pasan a constituir el personal de una empresa. Los recursos económicos, a través del PBI de la zona o ámbito de acción de una sociedad comercial, nos brindan la posibilidad de captación de negocios. Y nosotros, como management, tenemos un compromiso con ellos. El personal es el segundo eje importante, ya que constituye la cadena de valor de una empresa. Por eso como management debemos brindarle un hábitat laboral confortable y ocuparnos por su desarrollo en la organización. Si no podemos desarrollarlos verticalmente, al menos, debemos hacerlo horizontalmente con rotaciones y capacitaciones, para su crecimiento, sea en la empresa o fuera de ella. El tercer eje o ámbito de acción comprende a los accionistas. Estos colocan capital a riesgo, generando riqueza y puestos de trabajo. En este contexto, entonces, es lógico que los accionistas aspiren a tener el mejor retorno de inversión posible.





–¿Qué aptitudes debe tener un buen gerente?

–Debe saber compatibilizar los intereses de las tres esferas mencionadas anteriormente. Creo que de esa forma mantendrá su posición, haciendo que sea exitosa su gestión. En definitiva creo que son los valores y no otra cosa, los que hacen que las empresas y las personas sean prestigiosas. Cuando una empresa es prestigiosa, se requieren sus productos, el traccionamiento de la venta es armónico y además se obtiene una gran ventaja: se puede fijar el precio, con el invalorable aporte a la rentabilidad empresarial que ello significa, teniendo claro que la rentabilidad es el costo de supervivencia de toda sociedad comercial. No conozco ninguna empresa que sobreviva a largo plazo si la misma no es rentable. Tampoco conozco ninguna empresa que sobreviva sin ventas .Este es el delicado equilibrio que un manager debe administrar: se debe vender a precios rentables, pero si los mismos no son acordes a los de mercado, se pierden ventas y sin ventas, no hay empresa. También puedo decir que valorizo fuertemente al management de nuestro país. Inflación, hiperinflación, Plan Bonex, Pan Austral, Compre Argentino, Bono de Contribución Patriótica, Efecto Caipirinha, Efecto Tequila, Burbuja Tecnológica, Default, Corralito y Corralón, entre otros, han dado al management argentino una templanza especial. El management argentino debió, en los últimos 50 años, administrar todas estas crisis económico- financieras en el país y siempre estuvo a la altura de las circunstancias.





–¿Qué mensaje le puede dejar a las jóvenes generaciones de gerentes?

–En primer lugar dignifico al managment en cuanto a su capacitación, capacidad de gestión y formación de cuadros de reemplazo. En segundo lugar, soy un acérrimo defensor de los valores tanto en la vida como en las empresas. Cuanto se detentan valores, se es profesional, se tiene una línea de conducta y se está comprometido, tanto con la empresa como con el medio donde se actúa, el éxito de un gerente está asegurado. Transparencia, identificación, cumplimiento, perseverancia, pasión por lo que hace, soñar con metas que a priori parecen inalcanzables, todo eso es importante. Si el eje rector de una empresa incluye valores los resultados, a veces, pueden tardar en llegar, pero inexorablemente lo harán.