El sábado 24 y el 31 los comercios trabajarán hasta las 14

Como cada año, ante el gran movimiento de ventas que generan las fiestas de fin de año, para los comercios de Mendoza se pactó las 14 horas como horario límite para permanecer abiertos el 24. El pedido del Centro de Empleados de Comercio (CEC) para que se respete este horario, aprobado por el Ministerio de Trabajo, también se aplicará para el 31.



En lo que respecta a los horarios extendidos para el jueves y viernes próximos, los comercios no podrán abrir después de las 0 horas.



El 25 de este mes y el 1 de enero, que caen en domingo, no habrá actividad comercial, en defensa del derecho al descanso de los trabajadores de comercio.



Habrá inspecciones para corroborar que se respeten los horarios programados, con multas para quienes no los cumplan.