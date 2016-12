El radicalismo aseguró que nadie quedará en la calle

El dirigente del FIT, Héctor Fresina, fue uno de los más indignados con la media sanción al proyecto de modificar la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM).

"Esta legislatura acaba de aprobar un robo al patrimonio de los mendocinos, los empresarios de transporte ahora vienen por los troles y 480 familias quedan en la incertidumbre laboral", señaló Fresina.

El dirigente aseguró que es verdad que la empresa está en malas condiciones, pero señaló que fue vaciada por los funcionarios de los gobiernos anteriores.

En tanto, el radical Néstor Parés, explicó que se ha faltado a la verdad aduciendo que hay trabajadores que quedarán sin trabajo.

"No hubo movilización general en la calle, hubo una del Partido Obrero y con el objetivo de que no se realizara la sesión", explicó Parés, quien agregó que "no quedarán familias en la calle".

"Las mujeres de la EPTM, que son choferes, quedarán en la nueva empresa", manifestó Parés, quién negó que sea una privatización lo que se realizaría con la EPTM.