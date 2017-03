El por qué del cortocircuito entre el Gobierno de Mendoza y el SUTE

Las cartas están sobre la mesa: el Gobierno de Mendoza decretará antes del lunes el aumento para el sector docente y el SUTE ratificó el paro de 48 horas para el lunes y el martes próximos, con la idea de continuar con la batalla por un incremento superior al 17%, que considera en realidad un 13,5% si se lo analiza. Tampoco recibirán algunos beneficios prometidos como la segunda cuota de la ayuda escolar y la cancelación de una vieja deuda por malas liquidaciones del ítem zona, conceptos que iban atados a la firma de un acuerdo entre ambas partes.





Ahora está en manos de los profesores y maestros adherir al paro convocado por el sindicato o desconocerlo y concurrir a clases, a pesar de todos los argumentos a favor y en contra de hacer una medida de fuerza. Basta mirar algunos comentarios en las redes sociales para saber que los docentes están divididos. Unos piensan hacer paro y otros calculan las pérdidas económicas que tendrán si lo realizan, ya que se les descontará el día no trabajado, el ítem aula y el proporcional correspondiente al presentismo. Es decir, que al menos, les descontarían unos $2.000 y para muchos docentes, esta cifra es muy importante.





Por supuesto, que no faltan las críticas a la conducción del SUTE, del mismo modo, que no faltan los que opinan en contra de los docentes, invitándolos a que se vayan a la actividad privada. Una tercera posición en la que muchos más concuerdan es en señalar al Gobierno como responsable principal de la mala situación en la que están parados los docentes.





Lo cierto es que la fuerza que tenga la huelga será determinante para el futuro de esta discusión, ya que la medida para el 6 y 7 de marzo, es una adhesión al paro nacional convocado por CTERA, por lo tanto, el Ejecutivo provincial no puede dictar la conciliación obligatoria para evitar que el inicio del ciclo lectivo 2017 se vea empañado con una protesta.





Luego de esta fecha, el SUTE puede seguir convocando a cuantas protestas voten las asambleas y seguir extendiendo el conflicto, aún con la paritaria cerrada por lo salarial, ya que el resto de las comisiones que la integran seguirán funcionando, si es necesario.





Para el gobierno, no es ajena la actitud del gremio de ratificar la medida de fuerza al proceso interno que está viviendo en este momento ese sindicato, ya que tiene elecciones en junio para renovar autoridades. Y la conducción actual necesita mostrar resultados, en vista que la propia lista Celeste, que maneja 17 de los 18 departamentos, está dividida. En tanto, desde Godoy Cruz , viene creciendo desde hace años, la opositora lista Marrón y en menor medida, la Lila que compite en otros departamentos.





Sin embargo, los funcionarios que llevaron adelante la paritaria especulan que esta interna sindical no tendrá un peso importante para los docentes, en particular para aquellos que no militan en el SUTE, cuando deban decidir si van al paro o no, simplemente porque existe el ítem aula.





Aún en este escenario, ambas partes dirigieron mensajes para conseguir adhesiones.





"Se ha desinformado, se ha mentido, se ha confundido a los docentes, se han invocado excusas tras excusas con la finalidad de despojarse de las responsabilidades y evitar avanzar en el diálogo", dijo Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y agregó: "El ciclo lectivo comienza el próximo lunes. Apelamos a la vocación y al compromiso de docentes para que el lunes estén frente al aula".





En tanto, Adrián Mateluna, titular del SUTE, dijo: "Los trabajadores han sido muy claros en decir que era insuficiente el aumento y el Gobierno no ha dado repuestas. El Gobierno se ha retirado unilateralmente de la mesa paritaria y esto lleva al escenario del conflicto", porque desde el gremio sostienen todavía que las negociaciones no estaban agotadas.





En resumen, la disyuntiva no es fácil de resolver para los docentes porque deben elegir entre insistir para tener un salario mejor, sosteniendo por meses el conflicto o tratar de preservar los ingresos con los que cuentan ahora.