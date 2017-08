El psiquiatra suspendido acusó a "mafias enquistadas en el poder"

Un reconocido psiquiatra de la provincia fue suspendido para ejercer la medicina por los próximos tres años, por extender licencias psiquiátricas que en la jerga popular son calificadas como "truchas".



La severa medida recayó sobre el doctor Carlos E. Guzzo, tras ser firmada por la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Najul, luego de una investigación administrativa hecha por esa cartera a través del Honorable Consejo Deontológico, que tiene el poder de policía y control sobre la medicina pública y privada.



La filmación, en la que aparece el médico sancionado, extendiendo licencias psiquiátricas a una o más personas de una empresa privada, sin cumplir con los requisitos y procedimientos médicos de rigor, significó su condena.



La suspensión contra el médico fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.



Culpó a las "mafias enquistadas"

El galeno castigado acusó recibo ayer en su cuenta de Facebook, en la que expresó que la medida en su contra ha sido pergeñada por una asociación mafiosa que opera desde el Estado provincial.



En el muro de la red social, escribió a las 21.10: "A todos los ciudadanos: jamás pensé que las mafias enquistadas en el poder le iban a hacer firmar una gran estafa a una ministra de salud.



Pero tristemente ocurrió y parece ser que el precio de hacer justicia con la salud de los ciudadanos de una provincia tiene como obstáculo terminar con personajes nefastos que trabajan en las sombras.

Gracias por todo el apoyo recibido y tengan pleno conocimiento que esta lucha recién comienza. Saluda atte. Dr. Carlos Guzzo".



El 3 de abril pasado, el profesional médico había hecho otro descargo en la misma cuenta de Facebook, tras la publicación de una nota en un medio periodístico local, que daba cuenta de la investigación en su contra por malas prácticas con las licencias psiquiátricas.



Escribió en aquella oportunidad: "A los pacientes actuales, a los próximos pacientes y a los ciudadanos de la provincia de Mendoza: comunico que a partir del día 10 de abril, no realizaré certificados con licencias laborales a mis pacientes, hasta que estén dadas las garantías constitucionales en la provincia de Mendoza para ejercer mi trabajo como médico psiquiatra", confirmando así que se lo estaba investigando y negando a la vez las acusaciones que pesaban en su contra.



La investigación

En la resolución ministerial firmada por Najul fueron mencionadas como pruebas del sumario, "una denuncia formulada por la firma Millán S.A. contra el Dr. Carlos E. Guzzo por presuntas irregularidades en el ejercicio de su profesión".



También el aporte de la "copia certificada de una factura emitida por el Dr. Carlos Guzzo al señor Edgardo Ríos, un certificado médico y una grabación en CD".



La filmación incluida en el expediente habría sido la prueba contundente para que la instructora sumariante, la médica María Patricia Gorra, determinara que su colega debía ser sancionado con severidad.



La doctora Gorra concluye "que se presume que el Dr. Guzzo no utiliza el procedimiento destinado a la conservación de la salud o al diagnóstico, pronóstico o tratamiento de la enfermedad de las personas que se observan en el video".



Agrega: "No se aplica a dichas personas el concepto de entrevista psiquiátrica, donde se usa una técnica de investigación médica que permite la obtención de información semiológica para sintetizar un diagnóstico presuntivo sobre un trastorno o una enfermedad".



La profesional a cargo de la investigación indica que en el caso investigado "no se recaban los datos necesarios para confeccionar la historia clínica de la personas que se observan en el video, teniendo en cuenta fecha de inicio de su confección, datos del paciente, motivo de la consulta, enfermedad actual, antecedentes psiquiátricos personales y familiares, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos, psicobiografía, personalidad premórbida, historia médica, examen mental, examen físico, otros exámenes complementarios, suministro de medicamentos, realización de tratamientos".



Señala que el psiquiatra investigado se defiende de las acusaciones haciendo planteos de nulidad bajo el argumento de que "hay vicios en el acto administrativo y violación del derecho de defensa solicitando la suspensión del procedimiento en su contra", lo cual fue oportunamente rechazado.



En consecuencia, la instructora sumariante resuelve "que el sumariado no ha logrado desvirtuar los hechos que se le imputan, adoptando una conducta inapropiada desde el punto de vista médico, por ello corresponde la aplicación de una sanción al Dr. Guzzo, de tres (3) años de suspensión de la matrícula profesional".