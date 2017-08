El proyecto de ley de trÃ¡nsito de Cornejo, frenado en Diputados

Después de 2 meses de permanecer en comisiones del Senado de Mendoza, donde no hubo posibilidades de conciliar con el PJ, el oficialismo sacó, hace dos semanas, el proyecto de la nueva legislación de tránsito que impulsa la gestión de Alfredo Cornejo . Sin embargo, para convertirse en ley aún le falta pasar por la prueba de Diputados.





Si bien los alfiles del gobernador en la Cámara Baja esperarán a que el principal partido de la oposición lo apoye y se pueda sacar un despacho de mayoría de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, si esto no sucede la idea es avanzar igual. Así lo confirmó a Diario UNO el presidente del bloque radical en Diputados, César Biffi. Se daría entonces, un escenario similar en el Senado, en el que el proyecto salió sin el apoyo del PJ.





biffi.jpg Explicaciones. El radical César Biffi. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



El presidente del bloque peronista en Diputados, Javier Cofano, aseguró que si bien existen más coincidencias que disidencias, el punto en el que no hay conciliación es en la municipalización de la policía de tránsito sin un respectivo reconocimiento del gasto por parte de Mendoza. Cofano señaló que "creemos que la ley tiene aspectos muy buenos, como la obligatoriedad de la educación vial en todos los niveles. Pero en cuanto a los reclamos de los intendentes somos orgánicos. No vamos a apoyar el proyecto si no bajan dinero para que cada comuna se haga cargo de controlar el tránsito, al menos hasta que el sistema de financiamiento a través del cobro de las multas se haga efectivo".





javier-cofano.jpg Javier Cófano. Maxi Ríos / Diario UNO.



Controlar, multar y cobrar

Los cambios que propone incluir el nuevo sistema se pueden resumir en una serie de puntos principales, entre los cuales se destaca la municipalización de la policía vial. Esto quiere decir que, si logra destrabarse y obtiene sanción definitiva, cada comuna tendrá que hacerse responsable de controlar, multar y cobrar, y además poseer juzgados administrativos que dicten sentencia por los siniestros viales.





El tema es que el Gobierno de Mendoza no quiere dar el brazo a torcer en cuanto a lo que piden los caciques comunales –sobre todo los de la oposición–, básicamente, dinero para ponerlo en práctica.





cornejo.jpg Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO.



En cuanto a las comunas del Gran Mendoza, esto va a ser más sencillo de implementar, porque la mayoría de los departamentos tienen policía de Tránsito. Es el caso de Capital, Godoy Cruz , Maipú, Luján y San Martín.





A estos municipios se les dará un plazo de 3 meses para adaptar sus estructuras al nuevo sistema.





En otro grupo están los municipios que, a pesar de tener policía de tránsito no cuentan con todos los requisitos que impondría la nueva legislación. Estos son Guaymallén, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Las Heras. Estas comunas tendrían al menos 8 meses para poner al día a sus policías viales.





En tanto, se les dará un año a aquellos departamentos en los que no existe la Policía de Tránsito. Estos son San Carlos, Malargüe, San Rafael, Junín y Lavalle.





Lo que quieren los intendentes es no tener que hacerse cargo con el presupuesto que tienen de los gastos que les representará no sólo el traslado del control vial, sino el cobro de las multas y la creación de los juzgados. Pero en Diputados los números le dan a la oposición para convertir en ley el proyecto. Así es que a los intendentes no les queda mucho margen de presión.