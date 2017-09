El Procurador aseguró que cobrarán menos los jueces que no trabajen de tarde

El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, amenazó con que los jueces que trabajen de mañana cobrarán menos que aquellos que lo hacen de mañana y tarde.

Hace tiempo que Gullé exige que los magistrados trabajen en ambos turnos, sin embargo, no todos lo hacen.

Incluso, la ley de prisiones preventivas que asegura que los fiscales tienen diez días hábiles para solicitarla, algunos jueces ponen fecha para 30 días después del hecho, lo que lleva a que no se pueda cumplir.

Según explicó Gullé, para evitar esto, se le ha pedido al Juez José Valerio que elabore una agenda de audiencia, la que ya no estará en poder de los magistrados, sino que "un aparato administrativo va a indicarle al juez el día y el lugar" de la audiencia.

"No habrá posibilidades de no trabajar. Si hay protesta tendremos que ver una escala salarial distinta, quienes trabajen mañana y tarde no pueden cobrar lo mismo que los que trabajan mediodía", explicó Gullé a radio La Red Mendoza.