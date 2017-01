El primer bebé mendocino del milenio es karateca y modelo

Fernando De La Rúa todavía no se escapaba en helicóptero, no habían pasado los cinco presidentes en una semana, ni mucho menos había gobernado el kirchnerismo ni Mauricio Macri el país cuando nació, a la 0.15 del 1 de enero del año 2000, el primer bebé del siglo y el milenio en Mendoza: Cristian Ariel Scattarreggia.



Como es costumbre, aquel primer bebé del 2000 fue noticia. Salió en los diarios y tuvo sus 15 minutos de fama. Sin embargo, al día de hoy, los únicos que guardan esos recortes son los familiares de Cristian, ya que en los años sucesivos el título del primer bebé del año fue cambiando de apellido.



Por eso mismo, Diario UNO quiso saber qué era de la vida de quien hoy es estudiante secundario, modelo y karateka.



La familia

"Sé que fui el primer bebé del 2000 porque mi abuela siempre me habló de eso. De chico me mostraba las notas que hasta hoy guarda en su casa", afirmó Cristian, que está sentado a la mesa de su casa con cara de dormido porque viene de dos días seguidos de festejos: Año Nuevo y su cumpleaños.



Al lado de Cristian está su madre: Natalia Neira, quien se reconoce en la nota de hace 17 años. "Tenía 16 cuando lo tuve a Cristian y ahora tengo 33", dijo Natalia.



Cristian es un año mayor que su madre al momento de parirlo y un año menor que su padre, quien tenía 18 en aquel momento.



Tiene un hermano que se llama Nicolás, de 15 años, y dos medio hermanos: Azul, de 2, y Lautaro, de 1. A su padre, Cristian Armando Scattarreggia, lo ve poco.



Personalidad

Cristian es un joven lozano, que desde que nació no tuvo problemas de salud.



Ahora está de vacaciones. Pasó a 4º año de la secundaria y tiene una vida extraescolar activa.



En su casa vive con su madre y sus hermanos. Pero fuera de su casa y de la escuela pasa mucho tiempo en el Polimeni y en el Gimnasio Nº3, en donde practica karate.



"Soy cinturón marrón. Estoy en el último nivel. En el 2018 voy a rendir para ser cinturón negro", explicó Cristian.



"Lo mando desde los siete años a karate. En el medio paró sólo dos años. Lo mandé porque era tímido, chiquito y lo molestaban. Estaba muy atento a la tele y el hermano y los primos lo molestaban y por no llorar terminaba enojado después por cualquier cosa", dijo Natalia.



Cristian contó que también hizo boxeo y otros deportes similares, pero que "empecé con karate y voy a terminar con karate".



Respecto al modelaje, algo que también le insume mucho tiempo extraescolar, Cristian explicó que empezó hace dos años.



"Mi tía que tiene un año más que yo hizo una juntada a la que fui y sus amigos hacían modelaje.

Empecé para acompañarla a ella, pero ella dejó por los horarios de hockey y yo me quedé", dijo Cristian.



Cristian, que siempre vivió en Las Heras pero en tres casas distintas, ya egresó de un curso de modelo que hizo en el Centro de Integración Comunitario de El Plumerillo, que queda cerca de su casa.



"Era muy tímido –agregó Cristian– y el modelaje me sirvió para perder la timidez. Me enseñaron a caminar, a posar".



De acuerdo con su madre, a Cristian lo llaman con frecuencia para desfilar en distintos lugares y sacarse fotos para marcas de ropa.



Hacia adelante

Aunque le quedan dos años para terminarlo, Cristian ya piensa en lo que puede llegar a hacer después del colegio.



"Me gustaría estudiar música o para policía. Música porque mi abuela me regaló una guitarra hace 3 años y me gustaría aprender bien toda la música. Y policía porque me gustaría ayudar a los demás", explicó el primer bebé mendocino del milenio.



La madre de Cristian contó que "mi mamá, o sea su abuela, antes agarraba la guitarra y un papel y tocaba y escribía. Él cuando se enoja sale al patio y hace lo mismo".



Recuerdos

"En el hospital (Lagomaggiore) nos regalaron una cunita con ropa y pañales. Y a los pocos días nos invitaron a un té los del Rotary Club de Las Heras. Nos dieron regalos y nos hablaron de una cuenta en la que iban a depositar plata para los estudios de Cristian. Pero después nunca más nos llamaron, ni siquiera para decirnos que nos habíamos olvidado los regalos que nos dieron ese día", concluyó Natalia.