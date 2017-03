El polémico regalo en Diputados encendió la alarma sobre los centros estéticos ilegales

El regalo que recibieron las diputadas mendocinas de parte de la Legislatura por el Día Internacional de la Mujer no sólo despertó críticas por ser tildado de sexista –se le dio a cada una de ellas una sesión de masoterapia–, sino también porque el salón de estética que ofrecía el servicio no está habilitado ni matriculado para realizarlo. En el colegio que nuclea a los profesionales de la kinesiología y fisioterapia aseguraron tener más de 15 denuncias contra centros estéticos ilegales.



Aunque la primera parte del problema fue explicada por la Cámara de Diputados, desde donde aseguraron que el regalo en realidad eran difusores aromáticos que por iniciativa de la dueña del centro Style & Siluet, Sandra Vargas, incluían un voucher para una sesión de masoterapia, lo cierto es que el salón que les provee no tiene ningún tipo de habilitación legal.



Así lo confirmó Lucas Mariani, presidente del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza. "Como lo detectamos, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer la aclaración de que los masoterapeutas y auxiliares de kinesiología, que muchas veces se ofrecen en revistas barriales, son personas que no están habilitadas para ejercer la actividad que dicen que van a hacer".



Según Mariani, se trata de personas que encuentran una salida laboral rápida realizando cursos cortos, "con el problema de que la aparatología es accesible a todo el mundo".



Sin embargo, quienes realicen estas terapias sin habilitación ni matrícula están incurriendo en intrusismo, figura legal penada por la ley, que tanto el colegio como el Ministerio de Salud se encargan de denunciar.



Centros denunciados

El colegio tiene iniciadas más de 15 denuncias contra personas que ofrecen el servicio de masoterapia, aunque no todas son llevadas por ellos, sino que algunas recaen en el Ministerio de Salud.



"Denuncias hay; nosotros hacemos denuncias, pero sólo podemos actuar y sancionar a colegas, es nuestro límite, deben estar dentro del colegio. No podemos sancionar a una persona que no es kinesióloga, pero para eso está el Ministerio de Salud, que debe velar por la salud de la población", explicó Mariani.



En esos casos, el colegio le manifiesta al ministerio a través de notas las denuncias que reciben, no sin antes visitar el lugar, tomar los datos y relevar que realmente sea así. Es decir, se actúa solamente si hay pruebas de que se trata de algo ilegal.



"La Ley Provincial 5.040 dice claramente que las personas habilitadas para ejercer la profesión y todo tipo de manipulaciones manuales, como también la utilización de aparatos de fisioterapia, son los kinesiólogos. La legislación limita a sólo los profesionales, con esto alcanza para sancionar y penalizar el intrusismo", continuó el presidente del colegio.