El plan para darle unidad estética al centro sigue demorado

Viene demorado el plan para darles unidad estética a las veredas del centro.



La Municipalidad de Mendoza aprobó una ordenanza en agosto del año pasado para que bares, restoranes y cafeterías sigan un mismo concepto visual en los espacios que ocupan al aire libre. Según los plazos inicialmente trazados, para enero debían darle cumplimiento en su totalidad, pero aún la mayoría no lo hace.



Más aún, la Municipalidad actualmente no sabe con precisión cuáles son los comercios que han dado cumplimento a la normativa y cuáles no. O al menos no tiene cifras a mano, porque no es posible acceder a los datos. Son 335 comercios gastronómicos los que deben adecuarse a la norma, pero se ignora cuáles son los que ya lo hicieron, cuáles son los que están en vías de cumplimiento y cuántos son los que aún no han hecho nada.



El subsecretario de Desarrollo Urbano, Juan Manuel Filice, admitió que se les ha dado más tiempo a los comerciantes contemplando las dificultades que han expresado.



"A los comercios que aún no cumplen se los está notificando para que vayan adecuando sus exteriores a las nuevas disposiciones. Pero hasta ahora tenemos un alto grado de incumplimiento. De momento, sólo se están notificando. Aún no se empieza con la aplicación de multas", explicó el funcionario.



La ordenanza fue publicada a mediados de agosto en el Boletín Oficial y a partir de ese momento los comercios tenían 120 días para acondicionar el frente de sus locales de acuerdo con los criterios que establece la ordenanza. Es decir que para enero todos los comercios que tienen mesas en las veredas deberían haber tenido renovada su imagen exterior.



La ordenanza exceptúa sólo a dos arterias del cumplimiento de la norma: la Alameda y la Peatonal.

Según la ordenanza, todos los negocios que tienen mesas y sillas en el exterior deben tener cerco perimetral de plantas que estén siempre verdes y sombrillas de tela blanca, beige o bordó.

El objetivo es evitar la disparidad de colores y estilos para dar un aspecto más homogéneo, una idea que la Municipalidad quiere emplear tomando el ejemplo de otras ciudades del mundo, que le han dado identidad a su espacio urbano.



La ordenanza, en principio, causó preocupación entre los comerciantes porque se aprobó sin abrir el debate con los propios protagonistas, pero posteriormente tuvieron oportunidad de opinar, logrando flexibilidad en la norma y extensión de los plazos de cumplimiento.



Los dos cambios más importantes que establece la ordenanza son la realización de cercos perimetrales con plantas y la unificación del color de las sombrillas. La idea es que todo luzca estético y uniforme. Ahora hay algunos que lo tienen porque es una opción que desde hace unos años se puso de moda, pero hasta ahora no responde a ningún criterio.



Filice destacó que la idea de los cercos, además de contribuir a la belleza de la ciudad, aportará seguridad porque desalentará a los delincuentes que pueden merodear por las mesas para robar carteras u otras pertenencias.



Los cercos deberán estar hechos con canteros o macetas de ornamentación, que deberán contener especies arbustivas perennes y floríferas, de modo de conformar un cierre verde natural. Tendrán que ser mantenidas por el responsable de la actividad comercial, no deberán invadir los espacios de circulación y la franja de seguridad, y su altura total no deberá sobrepasar, en ningún caso, el 1,20 metros contados desde el nivel del piso.



El segundo requisito es uniformar sombrillas. Este es un poco más delicado porque muchos comercios tienen las sombrillas provistas por sus patrocinadores con la marca visible y con los colores característicos de esas marcas.



Según el texto de la ordenanza "deberán ser cuadradas o hexagonales, con coberturas impermeables, en una gama de colores blanco, beige, o bordó".



No obstante, se destaca que los comercios que puedan fundamentar debidamente la necesidad de mantener las sombrillas que tienen porque son provistas por una marca de bebida, por ejemplo, serán contemplados y autorizados a dejarlas.



En cuanto a las mesas y sillas, la ordenanza no pide cambios y se respetará el mobiliario existente.