El pedido de una de las víctimas del Próvolo a la monja Kumiko: "Decí la verdad de lo que nos hicieron"

Ayer la monja Kumiko Kosaka pidió asistir a la audiencia en la que la jueza de Garantías Alejandra Alonso iba a definir si continuaba presa o no, quizás con la idea de influenciar a la magistrada con su insistencia de inocencia.



Con lo que no contaba la religiosa fue que dos víctimas de abusos sexuales, que la implicaron, también decidieran asistir y enfrentarla.



"Decí la verdad de lo que nos hicieron", le exigieron mediante señas dos ex alumnas: la chica que denunció que Kosaka le puso pañales tras ser violada por el sacerdote Horacio Corbacho y también la joven a la que la religiosa mandó a llevarle tortitas a ese cura y que terminó vejada también.



La monja volvió a negar todo lo denunciado por las víctimas sobre los abusos en el instituto Próvolo..