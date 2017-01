El paro en Chile causó demoras en Horcones

El paro de funcionarios de aduana en Chile causó menos demoras de las esperadas dado que por los anuncios fueron muy pocas las personas que decidieron viajar hacia el vecino país. Sin embargo, sí hubo algunas demoras más importantes para quienes volvían hacia Argentina.



Ayer durante la mañana los trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios de Aduana de Chile (ANFACH) cumplieron sus tareas de forma normal dado que esperaron una propuesta oficial a sus reclamos y, como no llegó, después del mediodía decidieron empezar la medida de fuerza que rige hasta hoy inclusive.



"No hubiéramos querido llegar a esta instancia de presión, pero el Gobierno ya ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de atender y resolver los problemas del Servicio de Aduanas", señaló Marcelo Reyes Stevens, presidente nacional de ANFACH. Las medidas tomadas por los trabajadores consisten en la no atención ni despacho de ningún tipo de carga, la atención más lenta de colectivos y vehículos, y no se trabaja en las oficinas de atención al público.



Mientras, ayer en Los Libertadores el tránsito vehicular fue fluido y no hubo más de una hora de espera; en Horcones –es decir, para quienes venían desde Chile hacia Argentina– la demora alcanzó las cuatro horas en algunos momentos.



Según explicó Néstor Majul, coordinador del paso Cristo Redentor, esto se debe a que en Horcones también trabajan funcionarios de Chile y cuando éstos hicieron asambleas, no se pudo atender a los viajeros.



"Demora va a haber siempre, no es un paso tranquilo. Lo que pasó (ayer) fue cuando desde Chile hicieron el quite de colaboración, se juntaron autos y eso produjo la demora. Por más que en Horcones tenga toda la dotación, sin los funcionarios chilenos no se pueden abrir las cabinas", explicó.



El paro sigue hoy con esta modalidad de "atender más lento", por lo que recomiendan estar atentos a las cuentas de Twitter oficiales (@CFLosLibertador y @PasoCRMza) para saber la situación del cruce.



Majul advirtió también que posiblemente este fin de semana, que es el recambio de quincena, haya demoras por la cantidad de gente que se espera que vuelva y que vaya hacia Chile. "Este fin de semana no va a ser menos la demora, por el cambio de quincena", sostuvo el funcionario mendocino.