El oficialismo se llama a silencio por la norma que busca disolver la DINAF

DINAF-2.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.

"Hay que preguntarle al oficialismo por qué nunca más hablaron del tema", dicen desde la oposición. Pero en Cambiemos, la respuesta es silencio. Silencio desde el Ejecutivo y silencio desde el Legislativo. La ley por la que pensaban disolver la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia (DINAF) y reubicar a los 1.400 empleados con los que cuenta la dirección, quedó guardada en algún cajón de la Casa de las Leyes.A fines del año pasado, la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Marcela Fernández, hoy candidata a diputada provincial por el tercer distrito, junto con la diputada Beatriz Varela, impulsaron el proyecto de adecuación a la Ley Nacional de Niñez y Adolescencia 26.061, que preveía cambios estructurales como crear dos direcciones, la de Protección y Promoción, que tendrá a su cargo a los Organismos Administrativos Locales (OAL) y a los centros de primera infancia; la segunda será la Dirección de Cuidados Alternativos que tiene a su cargo los hogares.El jueves, mientras la subsecretaria acompañaba al gobernador Alfredo Cornejo en la inauguración de un hogar para adolescentes con medidas excepcionales, Fernández hizo una pausa de silencio cuando se le preguntó qué había pasado con la ley.Luego, continuó: "Nosotros hemos avanzado a pesar de que no tenemos la ley, este hogar es la muestra de que podemos avanzar, porque esto era un proyecto de la división de la DINAF, de que tanto el OAL tuviera visibilidad como la dirección de cuidados alternativos. Los hogares nunca han sido monitoreados por los tiempos que se deben cumplir".Uno de los puntos cuestionados del proyecto era la mayor autonomía que se pretendía darles a los municipios. La Bicameral tuvo varias reuniones por esta época, pero el año pasado, cuando tanto funcionarios como sindicatos y organizaciones debatieron el proyecto. En ese momento, Fernández había aclarado que "no existe la idea de la municipalización de los OAL, sino que se está tratando de fortalecerlos, de darles un funcionamiento concreto. Para ello vamos a destinar recursos a los municipios para fortalecer las áreas de niñez. Somos respetuosos de las autonomías municipales, estamos invitando a los municipios a ser parte de esta red de protección".Para la diputada de la oposición, Sonia Carmona (PJ), la ley "es algo que hace ruido en el radicalismo". "La presidencia no nos ha convocado, en las últimas reuniones nosotros insistimos para juntarnos", dijo la legisladora.Carmona sostuvo que el radicalismo pasó el proyecto directamente a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) sin su aval y que, como presentó una queja, volvió a un plenario de comisiones en donde participaba tanto la Bicameral como LAC, pero que "luego ese espacio se vació".Diario UNO trató de contactar a la diputada Beatriz Varela, que preside la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia. Sin embargo su jefe de prensa informó que estaba fuera de la provincia, mientras su teléfono personal fue atendido por su secretario.