El nudo vial fue el escenario de una olla popular en reclamo de la Ley de Emergencia Social

La postergación de la ejecución de Ley de Emergencia Social que en diciembre fue votada por unanimidad en el Congreso de la Nación, apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición, provocó ayer un corte en el nudo vial y hoy una olla popular.



El crítico nudo de Costanera y José Vicente Zapata fue escenario local del día Las Mil Ollas, una jornada de lucha nacional con 1.000 ollas populares en todo el país para repudiar el "cajoneo" de la Ley nacional de Emergencia Social.



La jornada fue motorizada por Barrios de Pie, organización en la que militaba Alejandro Verón, hoy funcionario del Gobierno radical provincial; la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y el Movimiento Evita, cuyo referente visible en Mendoza, es el ex ministro de Turismo y actual senador provincial del peronismo, Luis Böhm.



Böhm, explicó: "Salimos a la calle porque el Gobierno nacional incumplió con el compromiso de poner en marcha la Ley de Emergencia Social".



Indicó: "La ley se acordó en el Congreso e iba a destinar $30.000 millones para generar 400.000 empleos a sectores cuentapropistas, que dependían de los planes para subsistir y hoy no tienen ingresos".



El diputado peronista aclaró: "Esta protesta no tiene nada que ver con el kirchnerismo porque ninguna de las tres organizaciones están hoy dentro de esa línea política".



Luego se quejó amargamente del Gobierno nacional: "Veníamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la reglamentación para aplicar la ley y de un día para otro, el presidente Mauricio Macri la reglamentó por decreto postergando cualquier iniciativa para ponerla operativa".



Además, se entregó un petitorio en la legislatura solicitando una reunión con las autoridades provinciales y nacionales.