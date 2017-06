El Nivel Terciario tendrá una materia sobre mendocinidad

A partir del semestre que viene los institutos de formación superior contarán con una materia llamada Memoria de la Localía, considerada una materia sobre mendocinidad.



Serán como mínimo dos asignaturas por carrera ya que la resolución de la Dirección General de Escuelas propone por un lado aspectos transversales con relación a la historia de la provincia y a la geografía y por el otro propone contenido específico orientado al campo de estudio de cada una de esas carreras.



Ejemplo: una tecnicatura sobre petróleo tendrá material orientado a la historia y la actividad petrolera en Mendoza.



La resolución que lleva el número 629 vale para todas las carreras de formación docente (profesorados) y tecnicaturas de los institutos de Educación Superior, tanto de gestión estatal como privada.



"El objetivo es ponderar lo local, generar una especie de Wikipedia mendocina con el contenidos que los estudiantes no puedan googlear. Porque si buscan batalla de Salta les van a aparecer mil páginas en la web. Pero si buscan la leyenda del Ánima Parada o si buscan el mito de tal o cual club de barrio, no", explicó Gustavo Capone, director de Educación Superior de la DGE.



La premisa que repiten como una suerte de mantra los funcionarios y docentes que consultó UNO es que "no se pueden preparar alumnos globales que desconocen lo local".



El espíritu directriz de la iniciativa es interpelar desde ese lugar, desde el conocimiento de las raíces.



Los libros de la buena memoria

"Primero hay un material base, que es todo lo que se produjo sobre la provincia de Mendoza por mucho tiempo. Luego la idea es producir conocimiento propio e ir incorporándolo a una red que vamos a generar con los aportes de cada instituto, que van a rescatar el material que hay dando vueltas, como notas de diarios. Así vamos a crear bibliografía propia. Todo eso, más el mundo empírico, que van a ser los testimonios y las entrevistas. La idea es sumar nuevos protagonistas, no sólo los políticos de siempre, sino artistas, actores ecológicos, regionales, las minorías, todos los actores que siempre estuvieron muy lejos del relato oficial, que se devoró lo local", explicó Capone.



Como los espacios curriculares de la Memoria de la Localía comprenderán un abanico grande que irá desde lo antropológico hasta lo mítico, será muy importante rescatar, como dijo Capone, lo que se publicó en diarios y revistas.



Porque en definitiva el objetivo es darles un marco a las historias que palpitan en cada rincón de Mendoza y nunca ingresaron en los cánones de la academia.



Apoyo santarrosino

"Me parece tremendamente positivo el rescate de lo local. Para lugares como los nuestros es muy importante dejar registro y estudiar la cultura y la tradición", dijo Alejandro Fader, rector del Instituto 9-028 de Santa Rosa, que tiene 870 alumnos y cuenta con dos tecnicaturas y cuatro profesorados.



Para Fader la idea es generar contenido al mismo tiempo que se dicten las materias vinculadas a la mendocinidad. Y da fe de que tanto él como los estudiantes respaldan en todos los sentidos la iniciativa.



Respaldo paceño

En la misma línea opinó Carlos Chacón, rector del Instituto 9-005 de La Paz: "Es un logro importantísimo. No sólo es viable la idea sino que es necesaria. Hay que rescatar lo local para entender el mundo. Es recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la raíz de la cual venimos". En ese establecimiento también tienen cuatro profesorados y están trabajando en una tercera tecnicatura. La matrícula es de alrededor de 450 alumnos.



"Para mí es muy importante –dijo Chacón– que los alumnos conozcan sobre La Paz, sobre lo vinculado a lo telúrico, la economía social, el folclore, los personajes importantes que dimos como Enrique Dussel, filósofo e intelectual reconocido a nivel mundial".