El negro prontuario de faltas de TurBus

La tragedia ocurrida en la madrugada del sábado en Mendoza protagonizada por un bus de la empresa Tur Bus sumó 19 personas muertas al abultado prontuario de la empresa más grande de colectivos en Chile.Tur Bus es la empresa de transporte con más accidentes en Chile, hasta ahora suman un saldo de 104 personas muertas.El último siniestro grave ocurrió en julio de 2016 en Ovalle, cuando tras volcar un bus dejó un saldo de cuatro muertos, entre ellas dos menores de 15 y 16 años. En la oportunidad el conductor se quedó dormido al volante.La misma empresa fue protagonista del fatal accidente del 17 de mayo de 2006 en el río Tinguiririca, en la región de O’Higgins, cuando una de sus movilidades proveniente de Villa Alemana y con destino a Talcahuano, cayó desde el puente que cruza el río en la ruta 5 Panamericana, dejando 25 personas muertas y 26 heridos.Un saldo de 20 personas muertas dejó otro accidente de Tur Bus el 23 de noviembre de 2010 en la Autopista del Sol, cuando uno de los buses de la empresa salió de su pista e impactó a un camión que venía por la calzada contraria. El accidente provocó la muerte de 20 personas y 16 heridos.Entre los años 2006 y 2017, Tur Bus suma 104 personas muertas en accidentes de tránsito protagonizados por sus buses.Tur Bus es la empresas de transporte con más infracciones a las leyes laborales según la Dirección del Trabajo de Chile.En marzo de 2005 la Dirección del Trabajo fiscalizó ampliamente entre las regiones de Atacama y Maule y constató que Tur Bus es la que tuvo más multas por no respetar el horario de descanso de su conductores, infringir reglas laborales.En el año 2011 le fueron cursadas 123 infracciones por no respetar la jornada de trabajo de sus trabajadores. Un año después tras protagonizar la empresa otro accidente en Tocopilla cuando uno de sus buses chocó con una camioneta, los conductores de los buses denunciaron explotación y falta de horas de descanso. El accidente dejó un saldo de dos personas muertas, una de ellas de 13 años de edad.La directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, afirmó en la oportunidad que tras el accidente se constataron infracciones laborales en la tripulación del bus. “En los 10 días previos sí se detectaron infracciones: dos de los choferes no habían cumplido con su ciclo de descanso obligatorio de 8 horas dentro de un periodo de 24 horas. En el mismo lapso, un tercer chofer, Manuel Mena Pizarro -fallecido en la tragedia de hoy mientras se encontraba en el baño del bus- había manejado seis horas y media continuas, vulnerando el tiempo máximo de cinco horas”.También Tur Bus es la empresa de transportes chilena con más reclamos de sus usuarios respecto de robos en el envío de cargas, pérdida de maletas, malos tratos del personal, duplicados de boletos, atrasos de buses y viajes sin ayudante del chofer.Fuente: El Ciudadano de Chile