El ministro de Seguridad sostuvo que Gendarmería no podrá exigir la patente en el casco en Mendoza

En principio se informó que, a pesar de que Mendoza no tiene estadísticas altas en robos realizados por motochorros y no exigiría casco con patente, quedó flotando la posibilidad de que en rutas nacionales sí hubiera tenido que cumplirse con esta ley. El organismo de aplicación, en este caso, sería Gendarmería Nacional.





Sin embargo, el ministro de Seguridad Gianni Venier aseveró este viernes que Gendarmería no podrá exigir nada más de lo que hasta el momento es obligatorio para los motociclistas porque " Mendoza no adhirió a la ley nacional y no le da esta facultad a la Nación".

Parece que la polémica llegó a una definición. Mendoza no adhiere a la ley nacional de tránsito que, a través de un decreto, modificó las exigencias para los motociclistas y los obliga a usar casco con patente y chaleco con la misma información a un posible acompañante.