El Le Parc arrancó un mes antes de lo habitual y aguarda un año cargado de actividades

A diferencia de años anteriores, que las actividades comenzaban en febrero, en 2017 el Julio Le Parc abrió sus puertas apenas comenzó enero. Con algunas actividades ya diagramadas, sumadas a la colonia de verano denominada Verano de Culillos, el gigante cultural ubicado en Guaymallén se puso en marcha.



Sólo para febrero habrá durante la tarde distintos espectáculos, festivales de rock y un patio de comidas latinoamericanas, entre otras actividades.



En lo que resta del año, están confirmadas programaciones como la Feria del Libro y el Comecocos, mientras que la agenda se termina de diagramar con producciones y coproducciones del Le Parc. A eso se suma la lista de artistas independientes que deseen pedir fecha para presentarse.



"Ahora por ejemplo, estoy plagada de pedidos de personas que quieren venir a presentar su propuesta durante el año en el Le Parc, que es una sala de artistas independientes. Las agendas se van conformando a medida que los artistas piden las fechas, pero avizoramos un año movido y cargado", expresó Viviana Beinat, coordinadora del Espacio Cultural Julio Le Parc.



Otras actividades confirmadas son algunas muestras de pintura, otra de Tejada Gómez y espacio para diferentes ferias.



Sin inconvenientes

Respecto de la iluminación y el sonido, que tanta polémica despertó en 2016 cuando la actual gestión denunció que durante el gobierno de Francisco Pérez se pagaba de más por el alquiler de los equipos, Beinat explicó que está "100% resuelto en cuanto a que estamos ofreciendo el servicio al artista, pero no 100% en cuanto a la misión que tenemos desde la gestión".



La misión de la gestión, según Beinat, es comprar los equipos de iluminación y sonido para el Le Parc, cuestión que todavía no pudieron resolver por cuestiones presupuestarias.



"Mientras tanto, todas las salas están equipadas con luces y sonido de una licitación pública que se hace a un precio coherente, no al que se pagaba cuando arranqué la gestión. Están equipadas pero queremos una solución más definitiva, no un parche", cerró la coordinadora del espacio cultural de Guaymallén.