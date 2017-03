El justicialismo se reacomoda y ya suenan candidatos

Hay quienes le atribuyen a Juan Domingo Perón la frase: "Cada peronista lleva el bastón de mariscal en la mochila, está en sus manos y en su capacidad el hacerse digno de empuñarlo con honor y beneficio". En Mendoza parece ser que cada vez son más los referentes que se sienten mariscales y sacaron el bastón para pelear por alguna candidatura. En una semana plagada de reuniones, se discutieron apoyos, se sacaron a relucir viejas facturas y hasta se abrieron nuevos espacios. La carrera para las elecciones legislativas ya se largó.



Uno de los pocos que admitió estar trabajando "para buscar consenso" para su candidatura a diputado nacional por Mendoza es el actual diputado Jorge Tanús.



Trascendió que el martes pasado, Tanús se reunió en San Martín con el intendente Jorge Omar Giménez y con el ex vicegobernador Carlos Ciurca, que hoy lidera el nuevo sector llamado Frente de Agrupaciones Peronistas (ex Corriente). Ambos le habrían garantizado su apoyo. Para medir este respaldo, hay quienes recordaron que el siempre vivo Carlos Ciurca aún conserva en su sector 28 concejales y 8 legisladores provinciales.



"La idea de disputar la candidatura a diputado nacional surgió en San Martín y siempre tuve el aval de Jorge Giménez, lo que estoy buscando es un consenso amplio", admitió Tanús, que pretende tener de su lado al amplio sector azul, incluyendo a los disputados hermanos Bermejo e, incluso, a algunos que hoy no están gobernando.



¿Presidente y candidato?

Como otro posible cabeza de lista para la misma candidatura a diputado nacional suena el nombre del actual presidente del partido, el sureño Omar Félix.



Es más, el viernes pasado se lo vio junto con Guillermo Elizalde en una reunión que el ex ministro de Francisco Pérez organizó con su sector, Construir Puentes, en Guaymallén.



"Si mi nombre suena en una candidatura, no lo he lanzado yo y es un honor que mis compañeros me vean como un posible candidato, pero yo he tratado de mantenerme en mi rol de presidente del partido porque creo que no es tiempo de candidaturas", señaló escuetamente Félix, quien consideró apresurado adelantar candidaturas, cuando aún el Gobierno provincial no define un cronograma electoral y fundamentalmente no establece si desdoblará las elecciones. "Es desacertado hablar de candidaturas en este momento cuando a Mendoza ingresan 40 millones de litros de vino de otros países que aniquilan a la industria madre", acotó.



Pese a su silenciosa construcción de candidatura, ya trascendió que el sureño no sólo tendría el respaldo esperado de su sector, con su hermano Emir Félix a la cabeza, sino que también contaría con el sector de Elizalde, el de su vice e intendente de Lavalle, Roberto Righi, y cree él también con el de los intendentes del PJ, es decir del sector azul, tan en pugna.



Como muestra, tal vez valga contar que el viernes se reunió con todos los intendentes del partido y allí también estuvieron los referentes azules Patricia Fadel y Adolfo Bermejo.



Lo que nadie sabe es cómo se comportará el sector kirchnerista local, que aún no manifestó su apoyo a alguien.



Concejal que mira a la Legislatura

El abogado y concejal del PJ en Godoy Cruz, Emilio Caram, también parece anotarse para la carrera a legislador provincial. El edil termina su mandato y el viernes lanzó su propio espacio, que denominó Red Peronista Mendoza, que tuvo una gran actividad en las redes sociales.



Se dice que Caram, que fue subsecretario de Seguridad, pretende recalar en la Legislatura y alejado de la ex corriente que lideraba Ciurca, decidió apostar por generar poder territorial. Su decisión fue bien vista por la actual conducción del partido, que le habría dado la venia.



A la ajetreada agenda peronista se le suma la próxima semana una reunión que se concretará en San Rafael, donde aseguran algunos referentes, se podrían tomar decisiones sobre las futuras candidaturas.