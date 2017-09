El justicialismo negó fisuras y anunció un acuerdo

A siete días del arranque formal de la campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre, en el justicialismo se apresuraron a negar fisuras internas y para probarlo adelantaron que los candidatos de las distintas líneas que se enfrentaron en las PASO firmarán un acuerdo programático ante los mendocinos. Será en un acto que podría realizarse hacia el fin de semana.



"Lo hacemos porque después de las PASO conformamos la unidad que buscábamos y porque hay quienes pretenden instalar en los medios que hay fisuras o que algún sector se podría abrir. Esto no es así y por eso vamos a firmar este acuerdo, en el que nos comprometemos a seguir una misma línea programática", confirmó el candidato a diputado nacional por la lista de Somos Mendoza Omar Félix, quien dejó claro que su diálogo con el sector del kirchnerismo está intacto.



Los rumores a los que alude el también presidente del justicialismo provincial aseguraban que era justamente el sector kirchnerista, que viene de hacer una sorpresiva elección en el Gran Mendoza y el Valle de Uco con la lista que encabezó Juani Jofré, quien daría el portazo, enojado porque no se respetaban sus pedidos en el acuerdo programático que se estaba ideando.



Puede que no haya llegado a la categoría de fisura, pero sin dudas en una reunión previa hubo acaloradas posturas encontradas y sus fervientes defensas se hicieron oír.



"En el peronismo siempre hay discusión. Si no, no seríamos nosotros", admitió por lo bajo Félix.



Claro está, las aguas se aquietaron y sobrevino el acuerdo. Tanto es así que el mismo referente del kirchnerismo, el diputado provincial Lucas Ilardo hizo de vocero de la paz justicialista en Mendoza.



"La primera muestra de que no nos interesa la división fue que decidimos jugar dentro del partido. Después, claro está, hicimos una gran elección y ahora nos hemos reunido con Omar (Félix) para ir definiendo las candidaturas de un nuevo peronismo, con un acuerdo que respete los distintos aportes en pos de la unidad", acotó el referente de La Cámpora.



El mentado acuerdo se firmaría en un acto público que se podría concretar hacia el fin de semana y en él se proclamarían también los candidatos del justicialismo. En el caso de las propuestas para el Congreso de la Nación, está encabezada por Omar Félix, quien irá secundado por Cecilia Jury, de la lista de Unidad Ciudadana.



Una imputación que salpica

El sábado también se conoció una imputación que aunque no les estalla en la mano a los justicialistas, sí los salpica: el ex intendente de Tupungato Joaquín Rodríguez, sus directores del área y dos técnicos fueron imputados por la Justicia federal de "fraude a la Administración Pública" por entregar dinero a dos cooperativas que nunca terminaron las cerca de 70 casas que debían hacer. En la causa, la intendencia es querellante.



"Yo creo que todos debemos estar dispuestos a responder ante la Justicia cuando así nos lo requiere, pero conociéndolo a Joaquín no dudo de su honestidad", consideró Félix. Ilardo, por su parte, admitió que la imputación conocida en campaña "al menos genera suspicacias".



La liberación de Nélida Rojas se leyó como un triunfo del kirchnerismo

La noche del lunes fue triunfal para algunos referentes kirchneristas. Al última hora se conoció el fallo de la 8ª Cámara del Crimen que liberaba a los detenidos en la causa de la Tupac Amaru, entre ellos la referente Nélida Rojas.



Mientras ella daba un discurso en la Legislatura vitoreada por sus seguidores y abogados, el gobernador calificaba el fallo de "vergonzoso".



"No somos nosotros quienes hicieron una utilización política de esta causa. Yo no me paro ni de un lado ni del otro. Lo que remarco es que hay que respetar lo que dice la Justicia porque de otra manera se pone en riesgo el sistema institucional", señaló Félix, quien esta semana sorteó el apriete en el que pretendió ponerlo la ministra y candidata del oficialismo Claudia Najul, cuando por Twitter le pidió que diera su opinión. El referente justicialista respondió que con gusto debatiría sobre el tema cara a cara.



Apenas se conoció la detención, varios referentes kirchneristas, entre ellos Lucas Ilardo, Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona salieron a repudiar el arresto "arbitrario". Cinco meses más tarde, y con el fallo en la mano, pidieron se respete la independencia judicial, "algo que el gobernador no hace cuando un fallo no sale como él quiere", apuntó Ilardo.