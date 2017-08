El juez federal Walter Bento, con competencia electoral, indicó que a las 8.45 de este domingo todas las mesas en la provincia estaban habilitadas para que los electores pudiesen votar, con excepción de una sola mesa en San Rafael.



Bento indicó a Canal 7 Mendoza que "las 4.119 mesas están funcionando con normalidad. Muchas de ellas se constituyeron a las 8, algunas otras unos minutos después por algunas circunstancias que suceden todos los años como el correo que no llegó a tiempo o que el delegado no estaba en el colegio, pero a las 8.45, a excepción de una mesa de San Rafael, todas las mesas estaban habilitadas".



Aquellos electores que detecten alguna irregularidad y quieran hacer una denuncia, Bento indicó que se puede realizar "en cualquier Comisaría cercana al lugar, pero hay delegados en cada uno los colegios a quien se le puede manifestar cuál es la irregularidad para que se comunique con la Justicia Electoral y solucionemos el inconveniente. Además hay un responsable del comando electoral en el interior de cada uno de los colegios".



"El faltante de boletas es responsabilidad de los fiscales de cada uno de los partidos", explicó Bento, y dijo: "Nosotros mandamos dentro de la documentación las boletas que oportunamente los partidos nos quisieron acercar e incluso mandamos boletas de contingencia para que, ante la eventualidad de que algún partido no tuviera el fiscal que pudiera reponer las boletas, pudieran las autoridades de mesa con ayuda del delegado echar mano a esas boletas para solucionar el inconveniente y para que toda oferta electoral estuviera completa en el cuarto oscuro".



Quienes no puedan asistir a votar tienen que presentar documentación para justificar. "Todos aquellos que estén a más de 500 kilómetros del lugar de donde aparece el padrón tiene que pedir una constancia para que tenga un documento para acreditar que efectivamente estaba a más de 500 kilómetro del lugar donde tenía que votar. Si está enfermo tiene que llevar un certificado por algún profesional médico de alguna institución municipal, provincial o nacional, y todos aquellos de más de 70 años y los menores de 16 a 18 pueden votar, pero no están obligados a hacerlo", explicó Bento.



El juez federal con competencia electoral indicó que los resultados se darán a conocer a partir de las 21 de este domingo.