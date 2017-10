El jueves llegan las "Criaturas" de Chanti y Rigattieri

El ilustrador y humorista gráfico Chanti, junto con el escultor Guillermo Rigattieri presentan una exposición en conjunto donde "criaturas" monstruosas pero inofensivas coexisten con "criaturas" humanas.





Esta muestra de ilustraciones y esculturas abrirá sus puertas este jueves 19 de octubre, a las 20 horas en la Nave Cultural (España y Maza).





La exhibición, que permanecerá hasta el 5 de noviembre, se podrá visitar con entrada gratuita de lunes a sábados de 10 a 13 y de 18 a 21, y los domingos de 18 a 21.





Desde la perspectiva de Chanti

En las ilustraciones de Chanti vemos a niños que se encuentran con monstruos. Pero al revés de lo que uno pensaría, los niños no están asustados. Más bien, están sorprendidos por el encuentro. Desconcertados. Los monstruos también. Cada cual es una criatura a su manera. No sabemos a ciencia cierta cuál es más peligroso. Por eso esta esa dualidad en el nombre "Criaturas".





El autor, acostumbrado a contar historias, esta vez se las deja en manos (o en la mente) a sus lectores. Que ellos imaginen qué puede estar ocurriendo en la escena, o qué ocurrirá después. Y también pueden interpretar libremente a quién se refieren las cortas frases que acompañan las ilustraciones: si al niño criatura o al monstruo criatura. Las ilustraciones en blanco y negro y a veces con mucho detalle, ayudan a crear esta sensación inquietante.





Las criaturas de Rigattieri, según Sergio Rosas:

¿Qué otra cosa que criaturas hace un escultor? Se dedica compulsivamente a poblar el espacio de personajes, pero no son piezas sueltas, son una cadena de búsquedas y deducciones, son una forma de pensarse, de planear un contenido que cada una de esas piezas lleva puesta, son hermanas, son experimentos vivos y no importa del todo los intentos que hacen por contar algo específico, ocurre lo que al niño con su juguete, hay dentro otra historia muchas veces invisibles, cada criatura ha salvado a su creador de la tristeza, de la angustia, de la agonía y vaya uno a saber de cuántas y cuán oscuras hierbas más. Si pensamos así, si llegamos a creer en esto, la idea de creador creación – criatura criador, cambia tangencialmente, abandona la linealidad, ya no hay quien dicta destinos y contenidos sino que creador y creación se forman mutuamente. Me gusta pensar que uno ha nacido y ha desarrollado su técnica para que estas criaturas existan, que posiblemente ellas están desde antes y solo logramos con esfuerzo y conducta sacarlas a la luz.





Rigattieri es un narrador, ama los muñecos, los juguetes y los juegos se mueve en el mundo como un niño (no ingenuamente, sino eternamente fascinable), sabe, por otro lado que ningún juego es ingenuo o banal, sabe que jugando se mueven universos intensos, ha mirado y ha sentido que las cosas están habitadas de fantasmas personales. Y está decidido a mostrarnos esto, en esta muestra se nos abre el panorama de interrelaciones entre niños y criaturas, pero no solo desde la óptica del niño, también de las criaturas, que como creo, están tan vivas como sus creadores.