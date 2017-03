La municipalidad de Las Heras cuadruplicó la inversión en obras públicas en relación al año anterior según los números que proporcionó. Esta vez se destinarán $325 millones (el año pasado la cifra fue $80 millones) en total para reparar calles, mejorar espacios verdes, hacer acequias, poner luminarias y hasta sistemas de cloacas en algunos barrios.





Basta con darse una vuelta por ese departamento como para comprobar que se esta tratando de cambiarle la cara a un lugar que durante años lució abandonado, con calles llenas de pozos, veredas rotas y sin iluminación en varias arterias, entre otros detalles, sobre todo en el distrito denominado "Ciudad".





Por ahora se finalizaron los trabajos de asfalto y habilitación de las calles San Miguel y Perú, que se suman a los más de 36.405m2 de asfalto y bacheo que ya se han realizado desde el año pasado.





Las obras incluyeron: asfalto, cordón, cunetas, alcantarillas y luminarias. Además, se reconstruyeron las redes de agua y cloaca, incluyendo todas las conexiones domiciliarias. El tramo comprende desde zanjón de Los Ciruelos a calle Pasteur (caso San Miguel) y hasta calle Espejo (caso calle Perú). La obra en calle San Miguel continúa entre Pasteur y Mariquita Thompson.





"Le estamos cambiando todas las entradas al departamento y esperamos terminar todo a fin de año. Esto nos ha llevado un gran esfuerzo porque recibimos el Municipio en rojo", explicó el intendente Daniel Orozco.





Reconoció que "construir es fácil, pero lo difícil es mantener. Desde hace años que en Las Heras no se hace nada. Es un lugar que no tiene teatro, no tiene cine ni hoteles", dijo, y se preguntó "¿Cómo puede ser que Las Heras no tuviera un espacio verde como lo tienen Godoy Cruz o Capital con el Parque Central?".