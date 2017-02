Durante la tarde de este lunes la Dirección General de Escuelas informó que el colegio para chicos sordos no comenzará las clases hasta que la Justicia no dé su veredicto en el caso de los abusos sexuales.





El Gobierno escolar anunció el cierre como "preventivo" e informó que los alumnos tendrán su banco en otros establecimientos escolares.





Para los docentes que allí trabajan la situación es muy distinta y angustiante. "A través de los medios nos enteramos que la institución cerraba. No hemos tenido ninguna notificación oficial. Fue una pésima noticia de fin de semana y un balde de agua fría para nosotros", relató a radio Nihuil Leticia Grellet, docente del instituto.





Luego agregó que los docentes se sienten juzgados y señalados tras conocerse en noviembre los abusos que involucran a sacerdotes y empleados del Próvolo. También señaló que lo dicho por el titular de la DGE, Jaime Correa no es correcto: "no hay otra escuela a la que estos chicos tengan posibilidades de asistir. No es tan fácil redistribuirlos".