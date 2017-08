El grupo de Facebook de Villa Nueva tendrá su gran fiesta

Lo que nació como un grupo virtual de Facebook se convertirá en una multitud real y ruidosa este domingo cuando los vecinos de Villa Nueva realicen una fiesta tan grande que obligará a cortar la calle Libertad, durará 12 horas y costará medio millón de pesos.



Está previsto que la fiesta arranque a las 11 y termine a las 23, mientras se espera que vaya gente de todo Guaymallén. Sobre la fuente que está en la explanada de la parroquia Sagrada Familia, frente al edificio municipal, se montará un escenario por el que pasarán más de 15 músicos y cantantes y media docena de locutores. Ya se habló con el padre Lalo para que los shows no perturben las misas dominicales.



La calle Libertad estará cortada entre Quintana y Pedro Castillo. Toda una cuadra estará ocupada con patios de comida y otra se destinará a los puestos de artesanías. Las escaleras del edificio municipal servirán de gradas para ver los espectáculos y además la comuna dispondrá sillas frente al escenario. También habrá un lugar donde se recibirán alimentos no perecederos.



Los costos de las pantallas gigantes, la música, el montado del escenario, el sonido, la seguridad, las ambulancias, la instalación de sillas, los proveedores, Sadaic y otros gastos demandarán unos 500.000 pesos y todo ese servicio será pagado por la municipalidad.



Esta fiesta es el más fuerte y antiguo anhelo de los más de 13.000 miembros de ese grupo de Facebook denominado "No sos de Villanueva si...", ya que la vienen pidiendo desde su conformación en abril de este año.



El grupo ganó gran notoriedad mediática nacional por el rápido crecimiento que tuvo y por el estilo de las publicaciones que ahí se realizan, donde se comparten fotos e historias de personajes y lugares emblemáticos de Villa Nueva con cierto aire nostálgico. También se destacan viejos valores sociales como la conversación y el respeto por los demás.



Cuando la gente grupo comenzó a intercambiar en Facebook ideas para la fiesta, la municipalidad propuso hacerse cargo de los gastos, que sostienen que son los habituales para un evento de esa magnitud.



Echando un vistazo a las publicaciones y a los comentarios en ese grupo de Facebook, se puede percibir que está todo en condiciones para que la gran fiesta de Villa Nueva y todo Guaymallén sea un gran éxito.