El Gobierno sabía del escrache que iba a sufrir Cornejo en San Martín

El escrache que vivió el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo en San Martín no fue una sorpresa para nadie en Casa de Gobierno.

Según explicó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, horas antes del acto, que finalizó abruptamente por un escrache de integrantes del movimiento Evita, un informe que lo anunciaba llegó a su oficina del tercer piso.

En ese informe se alertaba de que se preparaba un escrache contra el gobernador, sin embargo no se hizo nada para desactivarlo explicó Garay a radio La Red Mendoza.



"Ya somos grandes, no vamos a llamar para desactivar un escrache, no íbamos a llamar al intendente para que no vaya gente y el gobernador va siempre de frente", aseveró Garay, que agregó: "Para nosotros fue un momento que no hemos vivido otras veces".

"Era un simple acto de inauguración, cuando va el gobernador empiezan a llegar personas que eran traídas en vehículos con pecheras del movimiento Evita y empezaron a insultar al gobernador", manifestó el funcionario, que criticó al intendente de San Martín Jorge Omar Giménez y aseguró que "no sé si será la campaña pero se equivoca con estas prácticas".

evita 2.jpg

evita 3.jpg

evita.jpg