El Gobierno prioriza el respaldo a los clubes de barrio

Elogiado por muchos y criticado por otros, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, superó el año de gestión y realizó un balance de lo sucedido y lo que tiene proyectado para este 2017.



El funcionario hizo hincapié en el apoyo a los clubes de barrios y al deporte social, lo que es una consigna de su gestión por más que le lluevan las críticas por no traer a la provincia grandes espectáculos deportivos.



El apoyo a Jonathan Barros

El Gobierno hizo una fuerte apuesta al respaldar al boxeador mendocino para la pelea programada para hoy en Las Vegas por el título mundial pluma de la FIB y finalmente suspendida.



"Este apoyo a Jonathan Barros es muy significativo, porque nosotros apuntamos nuestros recursos a lo social. Y lo del Yoni está entrelazado con el deporte social porque es una persona que ha hecho un gran esfuerzo para llegar adonde está" (al momento de esta nota no se sabía aún de la suspensión de la pelea).



Lo prioritario

La premisa de la actual gestión es apoyar al deporte social y fomentar el crecimiento de los clubes de barrio por sobre los grandes espectáculos deportivos



"Nosotros seguimos trabajando con los clubes de barrio. Las críticas que recibo son por no traer los grandes espectáculos. El dinero está. Pero esa plata se destina al deporte social, que lo necesita y mucho. Ahí es donde nos hemos enfocado y los seguiremos profundizando porque este año hay más dinero. Si el Gobierno no les tira un centro, que es plata, a estos clubes, no tienen opción de progresar por sí solos".



River-Boca no, el Vendimia sí

Mendoza no tendrá el superclásico de verano porque la idea del Gobierno es potenciar los torneos locales.

"Estamos encantados en poder ayudar en la organización del torneo Vendimia. Les bajamos el precio del alquiler del estadio a los clubes y les facilitamos algunas cosas para que jueguen ahí. Huracán Las Heras e Independiente Rivadavia demostraron que se puede y se viene la Copa Libertadores para Godoy Cruz. Pero para traer el River-Boca que nos pidan una plata razonable. No queremos que se lleven dinero a costa de los mendocinos".



Clubes vs. municipalidades

Chiapetta habló también de la modalidad de que los municipios presenten equipos federados en lugar de los clubes.



"No estoy de acuerdo con la participación de las municipalidades. Hay deportes que si no los hace la comuna no los fomenta ningún club, pero si la municipalidad presenta equipo federado está reventando al club. Es una competencia desleal con el club y está mal. Porque es fácil para la municipalidad solventar los gastos y en cambio un club saca el dinero de donde puede. Ahora eso se está revirtiendo, por lo menos en Las Heras con el club Honor y Patria en básquet. Ellos presentarán un equipo y el municipio los va a ayudar", contó el funcionario.