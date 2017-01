El Gobierno gana tiempo para activar la minera Vale

Mientras la consultora Hatch –contratada por Vale para realizar la reingienería del proyecto Potasio Río Colorado– continúa analizando las posibilidades reales de activarlo en las actuales condiciones del mercado, esta semana habrá un recorrido sobre la potencial vía ferroviaria necesaria para sacar las sales por el Atlántico.



Así, se pone en marcha una de las propuestas del Gobierno para reducir aún más los costos del emprendimiento y facilitar así la llegada de un nuevo inversor que esté dispuesto a aportar alrededor de 1.500 millones de dólares.



El grupo integrado por miembros de la empresa brasileña, del propio Ministerio de Infraestructura, ferroviarios y topógrafos estudiarán in situ las condiciones de la traza que uniría la explotación, con el distrito de Pata Mora, Punta del Agua y General Alvear, más las condiciones de las vías ya existentes desde este punto hasta llegar a Bahía Blanca, en Buenos Aires.



En un principio, Vale se había comprometido a realizar todo el recorrido ferroviario nuevo, pero luego esto se truncó por los altos costos que implicaba. También se había pensado en su momento utilizar el sistema de camiones bitrén, pero tampoco pudo ser por lo engorroso de la operatividad.



A la vez, será realizada otra visita al lugar el 17 de este mes, junto con YPF, Gobierno y la misma Vale para volver a conectar la subestación de energía ubicada en El Cortaderal que servirá para abastecer en un futuro al emprendimiento minero y los pozos petroleros de la zona de Pata Mora, en Malargüe.

Con estas acciones, el Gobierno y la misma empresa salen a dar muestras de que el proyecto de extracción de sales no está muerto, al menos hasta que aparezca el certificado de defunción.



Con la cautela de siempre, desde la Subsecretaría de Energía explican que todos estos pasos se están dando para "dejar todo lo mejor posible" en el sentido de ir adelantando tareas para la reactivación de Río Colorado, pero, a la vez, insisten en que no hay garantía alguna de que Vale consiga asociarse con un inversor que le permita concretar finalmente el negocio.



Según la concesión vigente, los plazos para que la empresa invirtiera vencían en marzo de este año, pero ante la cantidad de problemas con las que se topó para concretarlo, por ejemplo, la baja sustancial del precio internacional de la tonelada de sales de potasio, desde la administración de Alfredo Cornejo prefirieron darle nuevos plazos para replantear el proyecto de extracción, en lugar de arriesgarse a un casi seguro conflicto judicial y empezar todo el proceso de nuevo.



Por esto mismo, el Gobierno muestra paso a paso todo lo que sucede alrededor de Potasio Río Colorado. En ese mismo contexto es que el gobernador firmó hace poco el decreto 1749 para que Vale contratara finalmente a la consultora en un plazo de 30 días, cuyo estudio de prefactibilidad estará listo a mediados de año.



"Este estudio, denominado FEL2, pretende ajustar el diseño original del proyecto para volverlo factible en las actuales condiciones de mercado, mediante la reducción de su capacidad de producción de 4 millones de toneladas al año a 1.400.000 tn/año", según la información oficial.



De conseguir los inversores, Vale deberá efectuar el FEL 3, dentro de los 60 días de entrada en vigencia del compromiso firmado con el flamante socio capitalista.



En suma, la empresa ganó tiempo para intentar no perder del todo el dinero invertido en Malargüe y el Gobierno, la posibilidad de poner en marcha un emprendimiento que garantiza empleo y regalías.



Otra de las claves la tiene la firma estadounidense Mosaic Company, que compró la división fertilizantes de Vale en diciembre por $2.500 millones de dólares y tiene la opción de adquirir también el yacimiento ubicado en Malargüe.



Por estos días, Mosaic está en el proceso de conocer mejor las posibilidades de Potasio Río Colorado. Si finalmente no accede al trato, entonces la Vale y el Gobierno podrán ir en busca de otro socio.