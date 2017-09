El Gobierno criticó a los jueces que liberaron a Nélida Rojas

El ministro de Gobierno de Mendoza, Dalmiro Garay, criticó el fallo de la Octava Cámara del Crimen que dejó libre a la titular de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, y a otros imputados y manifestó que este contribuye a la impunidad.

"Con argumentos tan complejos como que la Tupac tenía derecho a exigir ir a marchas políticas bajo apercibimiento de quitarles las viviendas se descartan 172 denuncias, diciendo que las víctimas solo estaban disconformes. Es grave eso", explicó Garay a radio Nihuil.

"Cuando la plata es de otro es complejo sostener que no había coacción cuando te dicen que si no vas a una marcha, a una asamblea, si no te ponés una pechera, perdés la casa", señaló el funcionario.

Garay aseguró que con este fallo se bloquea una investigación y "nos deja sin saber la verdad, además de vulnerar el derecho de los denunciantes tratándolos como socios descontentos".

En cuanto a la posibilidad de que esta resolución de la Cámara sea un mensaje político hacia el gobierno de Alfredo Cornejo, Garay aseveró que el Ejecutivo nunca presionó sobre la causa pero agregó: "Si el contramensaje es este, todo lo que estamos haciendo está bien y vamos a redoblar esfuerzos. Si la respuesta contraria es esta impunidad, vamos por buen camino".

No obstante, Garay explicó que el Ejecutivo no ha analizado la idea de realizar juicio político a los integrantes de la Octava Cámara del Crimen: Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel.



