El EPRE anunció la adecuación del valor de la electricidad para 2017

El EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) presentó ayer el procedimiento para la adecuación del VAD (valor agregado de distribución), uno de los tres ítems principales de la boleta de la luz. En caso de ser aprobado por el gobernador Alfredo Cornejo, significará una actualización en el valor final de la boleta "del 13% a partir de junio y el 24% desde noviembre de este año" tal cual lo puntualizó al referirse las cifras, el titular del ente, Elián Japaz.



El funcionario graficó: "El 60% de los usuarios domiciliarios de Mendoza consumen menos de 600 kilovatios. Para ellos, el incremento sería unos $45 a $50 en junio y de alrededor de $110 a $115 a partir de noviembre".



La novedad se conoció ayer en la audiencia pública celebrada en hotel Savoia, de Guaymallén, a la que concurrieron referentes de los usuarios, las compañías eléctricas, las cámaras empresariales y de comercio, y también del Gobierno provincial.



La adecuación

El presidente del ente regulador, Elián Japaz, explicó a Diario UNO: "El Poder Ejecutivo solicitó al EPRE llamar a una audiencia pública para adecuar el VAD (valor agregado de distribución). Esta disposición del gobernador obedece a una audiencia pública anterior, que se hizo el 30 de setiembre de 2015, en la que se definió que había que adecuar el VAD, pero no se dijo cómo".



"Lo que había que hacer ahora –continuó– era definir el procedimiento y esto fue lo que el EPRE presentó en esta audiencia. También las distribuidoras presentaron el procedimiento que estas creían que había que aplicar y que rondó, según las diferentes propuestas en adecuaciones mayores que la nuestra, que iban del 30% y hasta el 75%".



Japaz precisó: "El EPRE expuso la adecuación tarifaria dictaminando una actualización a partir de junio, de aproximadamente el 13% en la tarifa final, esto es, incluido el incremento que viene del último aumento escalonado que se está instrumentando por el decreto del ex gobernador Francisco Pérez en 2015".



El funcionario detalló: "El resto de la actualización será a partir de noviembre y llegará al 24% porque después no habrá nuevos aumentos hasta julio de 2018 cuando se abra la revisión del actual cuadro tarifario".



Agregó que el procedimiento "incluye un plan de obras adicionales obligatorias por unos $400 millones".



Finalmente, Japaz señaló que se tomó nota de las posturas a favor y críticas de los diferentes expositores y que estas "se elevarán con las propuestas el viernes que viene al gobernador, que es quien tiene la última palabra. El Poder Ejecutivo finalmente dirá qué se aplica, cómo, cuándo y en qué porcentajes".



Protectora avala parcialmente

Por su parte, desde la ONG Protectora, el especialista en derecho de consumo José Luis Ramón afirmó: "Nosotros planteamos que los servicios públicos deben ser considerados un derecho humano y el EPRE debe poner énfasis en algunos aspectos como la tarifa social".



Indicó: "El gobernador no debería decidir cada tarifa por separado, sino desde una visión integral con el resto de los impuestos porque creemos que la sumatoria de ellos en el costo de una familia superan cualquier aumento salarial".



Ramón justificó parcialmente la adecuación tarifaria: "Hay un proceso inflacionario por lo que el pedido que hacen las empresas es justo ya que necesitan afrontar sus costos, pero el ajuste del 40% que piden es desmesurado".