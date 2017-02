El domingo se verá un eclipse anular y habrá que proteger los ojos

info eclipse.jpg



El próximo domingo podrá observarse en Argentina un eclipse anular de Sol. Este evento astronómico ocurre cuando la Luna se centra en el disco solar, pero no alcanza a tapar la totalidad del mismo, quedando un anillo de luz por fuera. En Mendoza se percibirá parcialmente 54% del total cubierto. Su visibilidad plena será en Chubut.La última vez que se vio en el cielo del país un fenómeno como este fue en 1994 y solo desde Misiones. Según los estudiosos, tendrán que esperar hasta febrero de 2027 los que se pierdan este espectáculo natural, que en la provincia comenzará a las 9.20, alcanzará su punto máximo a las 10.30 y finalizará al mediodía.Oftalmológos y astrónomos recomiendan tener mucho cuidado de mirar directamente al Sol, porque esta acción ocasiona serios problemas a la vista, principalmente en la retina del ojo, ya que es sensible a la radiación ultravioleta. Por este motivo, recomiendan solo el uso de la máscara soldadora, con un filtro de 14 din, que es la medida que define el ennegrecimiento de la placa.En las ferreterías es difícil de encontrar, ya que la medida más buscada es la de 12 din y se vende a no más de $15. "Se trata de un elemento no diseñado específicamente para observar el Sol, pero confiable a este fin, ya que filtran la luz visible, infrarroja y ultravioleta. Estos filtros producen una imagen del Sol de color verde", explicó Néstor Camino, investigador del Conicet.La licenciada en Astronomía Beatriz García precisó, desde Esquel, que no sirve el empleo de lentes de sol ni radiografías viejas o cualquier otro elemento casero que quiera usarse. Además, dijo que producto de este fenómeno se va a oscurecer bastante la mañana del domingo. La investigadora mendocina forma parte del Segundo Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía que se realiza en Chubut para miembros de todo el mundo, con motivo de este eclipse.Esteban Tablón, divulgador científico, reiteró sobre los cuidados que deberán tener los mendocinos para este domingo. "Este eclipse no puede ser contemplado a ojo desnudo ni hay que utilizar ningún instrumento óptico que no esté bajo supervisión astronómica. Las ópticas de astronomía venden lentes que filtran el ultravioleta y el infrarrojo", dijo.También aclaró que el riesgo de observar el Sol a simple vista es "la ceguera definitiva e irrecuperable, o sea, no es chiste y hay que cuidarse". Tablón recomienda que si se va a usar una máscara de soldadura que se corrobore que tenga el filtro de medida 14 porque, de lo contrario , estaríamos poniendo en peligro la salud visual, ya que los filtros menores no sirven.Según contó desde Córdoba el doctor en Astronomía Mario Agustín Sgró, esta maravilla le permite a los estudiosos observar la parte interna de la corona solar. "Cuando uno observa con instrumentos el Sol, la luz impide que se pueda ver su parte interna", señaló. También dijo que este tipo de eclipses "son muy raros de ver al igual que los eclipses totales".