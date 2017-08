El detalle de la polilla de la vid, plaga que estuvo ausente hasta 2008

El Gobierno nacional, finalmente y luego de una larga peregrinación de entidades y de las provincias, subsidiará la lucha contra la polilla de la vid, una plaga que afecta a toda Mendoza , que estuvo ausente hasta 2008 e, incluso, afecta a provincias vecinas, entre ellas San Juan , y que causa pérdidas de hasta el 50% de la producción en los viñedos.





La polilla de la vid o, científicamente, la Lobesia botrana, había sido erradicada de Mendoza, pero hace unos diez años ingresó nuevamente en maquinarias agrícolas que venían desde Chile. Si los controles fallaron, es difícil de determinar; pero en ese momento detenerla habría sido más fácil que ahora. Las medidas llegaron tarde y ya con la plaga extendida en todo el oasis norte de Mendoza, en el este y en menor medida, en el sur y Valle de Uco.





La Nación destinará U$S10.544.500 para combatir la plaga mediante la adquisición de difusores de feromona sintética, un sistema de confusión sexual por la cual los machos no pueden encontrar a las hembras y así se evita la reproducción. Es una técnica que no daña ni contamina los viñedos. A Mendoza llegarán 22 millones de difusores, el equivalente a U$S9.344.500 y el resto será destinado a San Juan.





"Realizar esta campaña sanitaria es una necesidad imperiosa. Como todos lo sabemos y como lo ha ido demostrando el Iscamen, el crecimiento de esta plaga ha sido exponencial. Por lo tanto, es una necesidad imperiosa de realizar esta campaña sanitaria, sabemos por otros países que la Lobesia es una plaga exterminadora de la planta", opinó Carlos Iannizzotto, de Coninagro.





iannizzotto.jpg



El cooperativista dijo que espera que en setiembre ya se estén distribuyendo las feromonas. "Este año está subsidiado, pero la verdad es que sería una injusticia que lo tuviesen que devolver los productores porque la falla por la que entró la plaga fue del Senasa", apuntó.





Alejandro Molero, presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), dijo que se comprarán las feromonas, insecticidas y se contratarán horas de vuelo para hacer la difusión sobre los viñedos.





Alejandro Molero quiere gobernar General Alvear. Alejandro Molero.



Los recursos se distribuirán en 12.000 fincas repartidas en 9.000 productores, sobre un total de 130.000 hectáreas. "De 160.000 hectáreas con viñedos que tiene Mendoza en promedio, vamos a llegar a cerca del 80%. Las zonas más afectadas son el oasis centro, el sector de Maipú y el este", señaló.





La ley para el control de Lobesia, sancionada en 2015, prevé cuatro años de campañas para combatir el insecto. "Creemos que en esta primera etapa vamos a estar en condiciones de limpiar el oasis sur y el Valle de Uco, y bajar la presión en los otros sectores", consideró.





Molero, a diferencia de Iannizzotto, dijo que no se puede culpar a un organismo como el Senasa del ingreso de la plaga. "Si hay algo de responsabilidad es de no haber actuado con mayor celeridad, ya lleva casi diez años en la provincia, si la hubiéramos combatido antes, hoy no tendríamos plaga. Pero esperamos, a Chile le llegó de Europa, es muy difícil echarle la culpa a un organismo", opinó.





Una plaga que estuvo ausente hasta 2008